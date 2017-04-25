Bakan Kaya: "Bütün Çalışmalarımızın Ekseninde Kadın Var"
- Bakan Kaya: "Bütün çalışmalarımızın ekseninde kadın var"BAKÜ - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Bakü'de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Kadını güçlendirdikçe aileyi ve toplumu güçlendiriyoruz.
- Bakan Kaya: "Bütün çalışmalarımızın ekseninde kadın var"
BAKÜ - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Bakü'de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Kadını güçlendirdikçe aileyi ve toplumu güçlendiriyoruz. Bütün çalışmalarımızın ekseninde kadın var" dedi.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya Azerbaycan'da temaslarında devam ediyor. Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi Uluslararası Konferansı'na katılan Bakan Kaya, daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu. Bakan Kaya, "Dost ve kardeş Azerbaycan'dayız. Biz Azerbaycan'la ilişkilerimizi iki devlet tek millet anlayışıyla sürdürüyoruz. Azerbaycan hükümeti gerek 15 Temmuz'da yanımızda oldular, gerekse bugünkü görüşmelerinde referandum sonucundan dolayı duydukları memnuniyeti ifade ettiler. İnşallah Türkiye'nin yeni hükümet sistemi ile birlikte çok daha güçlü bir şekilde geleceğe yürüyeceğine dair temennilerini dile getirdiler. Bugün Bakü'de kadın girişimciliği konusunda bakanlar ve uluslararası düzeyli bir toplantı için buradayız. Tüm dünyada kadın girişimciliğinin geliştirilmesi için yapılacaklar konusunda hem bakanlarla hem de uzmanlarla, farklı farklı ekiplerle toplantılar gerçekleştiriliyor. Türkiye'de kadını güçlendiriyoruz. Kadını güçlendirdikçe aileyi ve toplumu güçlendiriyoruz. Bütün çalışmalarımızın ekseninde kadın var. Sosyal politikalarda kadını merkeze oturtan çalışmalar yapıyoruz. Kadın girişimciliği konusunda da destekleyici çalışmalarımızı burada uluslararası platformda anlatma fırsatı bulduk" dedi.
G20 Dönem Başkanlığı sırasında, W20 oturumlarını da artık G20'nin gündemine özel olarak oturduğunu kaydeden Kaya, "W20'ni de geçtiğimiz sene gerçekleştirdik. Biz aynı zamanda İslam İşbirliği Teşkilatı altında da kadın konseyini kurduk. Kadın konseyimiz de inşallah 18 Mayıs'ta ilk toplantısını İstanbul'da gerçekleştirecek. İslam İşbirliği Teşkilatı'na danışma fonksiyonu icra edilecek Kadın Konseyi 18 Mayıs'ta İstanbul'da ilk toplantısını gerçekleştirecek. Biz aynı zamanda BM'de ve bütün uluslararası platformlarda kadınımızı güçlendirmek adına uluslararası ilişkilerde de daha aktif bir şekilde görev yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde de kadın girişimciliğini de arttıracak çalışmalara diğer ülkelerin desteğiyle hep birlikte imza atacağız inşallah" dedi.