Bakan Kaya, "Bitlisliler Buluşması"Na Katıldı

Sultangazi Belediyesi tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nde organize edilen "Bitlisliler Buluşması" adlı programda vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Kaya, AK Parti hükümetlerinin çalışmalarına değindi.



Ayrım yapmadan Türkiye'nin her yerine hizmet götürdüklerini vurgulayan Bakan Kaya, "15 yıldır bu ülkenin tüm insanlarına, hiçbir ayrım yapmadan hizmet ettik. Yurdumuzun her köşesine elimiz değdi çok şükür. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan çevreye, her alanda büyük işler yaptık. Bugün Hakkari'de, Bitlis'te 5 yıldızlı otel konforunda devlet hastanelerimiz var. Açılışını yaptığımız şehir hastanelerimiz var. İlaç kuyruğunda bekleyen, senet imzalayarak hastanelerden çıkan hastalardan Türkiye bugün sağlık alanında dünyaya örnek olacak bir ülke haline geldi." diye konuştu.



Toplumun tüm dezavantajlı kesimlerine el uzatan bir Türkiye meydana geldiğini anlatan Kaya, "İktidara geldiğimizde 1,2 milyar olan sosyal yardım bütçesini bugün 32 milyara yükselttik. Bugün engellisine sahip çıkan, bakımını sağlayan, destek veren bir Türkiye var. 482 bin engelliye evde bakım hizmeti veriyoruz. Elhamdülillah Bitlis de, Doğu ve Güneydoğu bölgelerimiz de bu büyümeden payını aldı." dedi.



Hükümetleri döneminde kişi başına düşen milli geliri 10 bin dolar seviyesine çıkardıklarını belirten Kaya, "Ama bu bizim için yeterli gördüğümüz bir düzey değil. Biz diyoruz ki bu millet her şeyin en iyisine layık. 2023'te kişi başı milli gelirimizi 25 bin dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Biz Türkiye'yi dünyanın 16. büyük ekonomisi haline getirdik ama diyoruz ki yeterli değil. Dar gömleği bu sistemi değiştirdiğimiz takdirde Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ekonomisi içine sokacağız." değerlendirmesinde bulundu.



Bakan Kaya, konuşmasına Hollanda'nın kendisine yönelik skandal tavrını anlatarak devam etti.



Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz darbe girişimini "kontrollü darbe" olarak nitelemesini eleştiren Kaya, "Bu bizim aziz şehitlerimize, gazilerimize, milletimize yapılan bir hakarettir. Kendilerinin çıkıp bunu açıklaması lazım, milletten özür dilemesi gerekiyor." şeklinde konuştu.



"16 Nisanda 'evet' mührünü sandıklara sizler vuracaksınız." diyen Kaya, "16 Nisan'da bu ülkeye çok bedeller ödetmiş koalisyonları artık Türkiye'nin gündeminden kaldıralım, sizlerle birlikte yeni ve güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa edelim." ifadelerini kullandı.



