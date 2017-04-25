Bakan Kaya Bakü'de Şehitliği Ziyaret Etti
- Bakan Kaya Bakü'de şehitliği ziyaret ettiBAKÜ - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Bakü'de şehitliği ziyaret etti.
- Bakan Kaya Bakü'de şehitliği ziyaret etti
BAKÜ - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Bakü'de şehitliği ziyaret etti.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, temaslarda bulunmak üzere geldiği Bakü'de önce Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in ardından da Azerbaycan ve Türk şehitliğini ziyaret etti. Bakan Kaya, ziyaret kapsamında ilk olarak Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in anıt mezarına gül bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Bakan Kaya, daha sonra Azerbaycan şehitliğini ziyaret ederek, anıta çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu. Daha sonra şehitlikten ayrılan Kaya akşam saatlerinde Türkiye'ye dönecek.