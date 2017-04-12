Bakan Kaya: "Atatürk Havalimanın'dan Kontrollü Kaçışının Görüntülerini Hep Birlikte İzledik"
Bakan Kaya: "Atatürk Havalimanın'dan kontrollü kaçışının görüntülerini hep birlikte izledik"İSTANBUL - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz kontrollü bir darbe girişimiydi sözleriyle ilgili olarak, "15 Temmuz'a kontrollü bir...
Bakan Kaya: "Atatürk Havalimanın'dan kontrollü kaçışının görüntülerini hep birlikte izledik"
İSTANBUL - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz kontrollü bir darbe girişimiydi sözleriyle ilgili olarak, "15 Temmuz'a kontrollü bir darbe girişimiydi diyen Kemal Kılıçdaroğlu neredeydi? Atatürk Havalimanın'dan kontrollü kaçışının görüntülerini hep birlikte izledik" dedi.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya Esenyurt Ak Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti. İlçe başkanlığı önünde miting yapan Bakan Kaya konuşmasının ardından Esenyurt meydanın da "Evet" çadırına ziyarette bulundu. Miting konuşmasında Bakan Kaya, 15 Temmuz Darbe girişimine değindi. Halkın meydanlarda, kendilerinin de bombalamalara rağmen Türkiye Büyük Millet Meclisi 'nde milletin iradesine sahip çıktıklarını belirtti.
Konuşmasında Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz kontrollü bir darbe girişimiydi sözlerini hatırlattı. Bakan Kaya,"Peki 15 Temmuz'a kontrollü bir darbe girişimiydi diyen Kemal Kılıçdaroğlu neredeydi? Atatürk Havalimanın'dan kontrollü kaçışının görüntülerini hep birlikte izledik. Sayın Kılıçdaroğlu bu milletten, şehit yakınlarından, gazilerden bir özür dilemesi gerekiyor. 15 Temmuz'a kontrollü darbe girişimiydi diyerek nereye hizmet ettiği açıkça ortada. FETÖ terör örgütünü kimse aklamaya çalışmasın. Bu milletin 249 şehidi var. Binlerce gazimiz var. Sayın Kılıçdaroğlu bu milletten, seksen milyondan özür dilemesi lazım. Yaptığı bu milletin değerlerine saygısızlık. 15 temmuz gecesi bağımsızlığına, iradesine sahip çıkan tüm milletimize saygısızlık" şeklinde konuştu
"Türkiye mazlum coğrafyalara umut olmaya devam edecek"
Bakan Kaya konuşmasında konuşmasını şöyle sürdürdü,"16 Nisan da yeni anayasa değişikliğimizin geçmesi gelecek yüzyıllarımızı şekillendirecek, çocuklarımızın geleceğini şekillendirecek. Belki de Türkiye bu güne kadar olduğu gibi Türkiye Türkiye'den büyüktür anlayışıyla mazlum coğrafyalara umut olmaya devam edecek. Suriye'de geçtiğimiz hafta kimyasal saldırı sonucu, bebekler, çocuklar kadınlar katledildi. Biz bu güne kadar orada yaşanan insanlık dramına susmadık bundan sonra da susmayacağız. Tüm dünya mazlumlarına sahip çıktığımız gibi, liderimiz Sayın Cumhurbaşkanı'mız ne diyor."dünya beşten büyüktür" diyor. Dünya beşten büyüktür diyerek mazlumlara umut olmaya devam edeceğiz. İnşallah Suriye'de en kısa zamanda güvenli bölge oluşturur. Gem buradaki mülteci kardeşlerimiz evlerine,yurtlarına dönerler. Hem oradaki mazlumlar, çocuklar bebekler katledilmez"
Evet çadırını ziyaret etti
Miting konuşmasının ardından Bakan Kaya Esenyurt Meydanı'na giderek burada çadır kurarak referandum çalışması yürüten Ak Partililerle bir araya geldi. Bakan Kaya "Evet" çadırında üyelik kaydı aldı. Bir çocuğa yüz boyama yaptı. Bakan Kaya daha sonra Esenyurt Meydanı'ndan ayrıldı.
(AK- ÖY-