Bakan Kaya: "Artık Ayağımızdaki Prangalardan Kurtulmak Zorundayız"
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 16 Nisan'da kadın elinin sandıklara değdiğini göstereceklerini belirterek, "Çok güçlü bir 'evet' ile çocuklarımızın geleceği için kadınlarımız sandığa mührünü vuracak.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 16 Nisan'da kadın elinin sandıklara değdiğini göstereceklerini belirterek, "Çok güçlü bir 'evet' ile çocuklarımızın geleceği için kadınlarımız sandığa mührünü vuracak. Şimdiye kadar sistemi anlattık, bugünden sonra kadınlarımız sandıklara sahip çıkacak." dedi.
Bakan Kaya, Eğitim Bir Sen 5 No'lu Şube Başkanlığınca Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştilen "Yeni Türkiye Yolunda Kadının Rolü" etkinliğine katıldı. Kaya'nın salona girişi sırasında katılımcılar, referandum şarkısı "Tabii ki evet" eşliğinde, Türk bayraklarını ve "evet" yazılı flamaları salladı. Salondaki ışıkların kapanmasıyla katılımcılar, cep telefonu ışıklarını açarak görsel şölen oluşturdu. Program, şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesiyle başladı.
Kaya, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de kadınların rolünü ve ülkeye katkısını anlattı.
"Kadın olmadan üretim ve başarı olmaz." diyen Kaya, AK Parti hükümeti döneminde kadına yönelik iş gücü oranında artış yaşandığını, yüzde 33 olan kadınların iş gücüne katılım oranını 2023 yılında yüzde 41'e yükseltmeyi hedeflediklerini belirtti.
Bakan Kaya, 15 Temmuz darbe girişiminde de kadınların "Bugün dışarı çıkmazsak, yarın dışarı çıkacak bir ülkemiz olmayacak." şuuruyla sokaklara çıktığını ve darbecilere geçit vermediğini vurguladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin "kontrollü darbe" iddialarına tepki gösteren Kaya, "15 Temmuz'u, FETÖ'cüleri aklamaya çalışan zihniyet, o gece havalimanında kontrollü bir kaçış yaptığını aslında hepimize gösterdi. Sayın Kılıçdaroğlu'nun tüm şehit yakınlarımızdan, gazilerimizden ve bu milletin aziz evlatlarından özür dilemesi gerekiyor. 15 Temmuz'a 'kontrollü darbe girişimi' demek o hainlere çanak tutmaktır." diye konuştu.
"Kadınlarımızın ve gençlerimizin destekleriyle yürüyeceğiz"
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına ilişkin, "Artık, Türkiye'nin vakit kaybetmeye vakti yok. Artık ayağımızdaki prangalardan kurtulmak zorundayız. 16 Nisan'da inşallah, çok güçlü bir hükümet sistemini ülkemize kazandırmış olacağız. 16 Nisan'da inşallah kadın elinin sandıklara değdiğini göstereceğiz. Çok güçlü bir 'evet' ile çocuklarımızın geleceği için kadınlarımız sandığa mührünü vuracak. Şimdiye kadar sistemi anlattık, bugünden sonra kadınlarımız sandıklara sahip çıkacak." ifadelerini kullandı.
Avrupa ülkelerinin Türkiye'nin referandum da "evet" çıkması halinde daha da güçleneceğini bildiğini ve bu durumdan korktuklarını aktaran Kaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:
" (Avrupa ülkeleri) Onların rahatsız olduğu şey; Türkiye'nin büyümesi ve gelişmesi. Biliyorlar ki, bu referandum dan 'evet' çıktığı takdirde Türkiye çok daha hızlı büyüyecek. 2023'e çok daha emin adımlarla koşar adımlarla ilerleyecek. Biliyorlar ki, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinin, Avrupa'nın da ilk 3 büyük ekonomisinin içerisine sokacağız. Biz genç nüfusumuzla büyük zengin bir ülkeyiz. Türkiye hem medeniyet birikimiyle hem bugün sahip olduğu genç nüfusuyla bölgesinde ve küresel anlamda artık söz sahibi bir ülke. Bizim 'Dünya 5'ten büyüktür.' diyen bir liderimiz var. Biliyorlar ki bu referandum dan 'evet' çıktığında Türkiye'nin sistemi çok daha güçlenecek ve Allah'ın izniyle sadece 2023 değil, 2053 ve 2071 hedeflerimize emin adımlarla, kadınlarımızın ve gençlerimizin destekleriyle yürüyeceğiz."
Bakan Kaya'nın konuşması sırada sık sık "güçlü Türkiye için evet" sloganları atıldı.
Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Korkut, Eğitim Bir Sen Genel Merkezi Kadın Komisyonu Başkanı Habibe Öçal, Şube Başkanı Celal Demirci, Şube Kadın Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın da etkinlikte konuştu.
Program sonunda Bakan Kaya ile Başkan Öçal'a çiçek ve tablo hediye edildi, Karadeniz'e ise çiçek verildi.