Bakan Kaya, Aa Editör Masası'na Konuk Oldu

Kaya, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olarak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.



"Bakanlığın yoksullar, engelliler, yaşlılar çocuklar için hayata geçirmesi planlanan yeni bir yardım programı olup olmadığı ve sosyal yardım kapsamında ne gibi uygulamaların öngörüldüğünün" sorulması üzerine Kaya, AK Parti iktidarları döneminde sosyal yardımlara ayrılan bütçenin tam 25 kat artırıldığını ifade etti.



Kaya, 2002'de sosyal yardımlara ayrılan bütçe 1,3 milyar lirayken bugün 33 milyar lirayı aştığını dile getirerek, "Büyük bir çığır açtık ve mutlak yoksulluğu da ortadan kaldırdığımızı söyleyebilirim." değerlendirmesini yaptı.



Bakan Kaya, 2017 bütçesinin yaklaşık yüzde 84'ü olan 20,5 milyar liranın sosyal yardımlara ayrıldığını aktardı.



Sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik fonunda da 6 milyar liralık sosyal yardım bütçesi bulunduğunu anlatan Kaya, evde bakım hizmetinden yararlanan yaşlı ve engelli sayının 2016 itibarıyla 482 bine ulaştığını belirtti.



Ödül alacak kadar güzel ve inanılmaz bir çalışma sergilendiğinin altını çizen Kaya, "Almanya sosyal devlet olma anlamında hep örnek gösterilirdi ama bugün biz, Almanya'yı da yakalamış durumdayız gerçekten. Biz 482 bin bakıma muhtaç yaşlıya, engelliye bugün evde bakım aylığı veriyoruz." dedi.



Kaya, 623 bin engelliye aylık verildiğini bildirerek, "AK Parti iktidarlarından önce engelliler, bir odaya kapatılan, ailelerinin toplum içine bile çıkarmak istemediği bireylerken, bugün engellilerimiz hayatın içine daha fazla girebilsin diye çok büyük gayretler sarf ediyoruz." diye konuştu.



AK Parti iktidarında bin 500 maddelik engelliler hukuku oluşturulduğunu anlatan Kaya, engellilere yönelik erişebilirlik konusunda hukuki düzenlemeler yapıldığını ve bakanlık olarak artık yaptırımlar uyguladıklarını söyledi.



Erişilebilirliğin, engellilerin topluma entegresi için önemini vurgulayan Kaya, "2002 yılında kamudaki engelli istihdamı 5 bin 700 iken, bugün bizim en son ağustos ayında yaptığımız atamayla kamuda engelli istihdamını 49 binlere çıkardık. İşçi statüsünde de AK Parti iktidarı öncesinde, 45 bin engellimiz kamu ve özel sektörde işçi statüsündeyken, bugün 99 bin kişi işçi olarak kamuda ve özel sektörde çalışabiliyor." ifadesini kullandı.



Eşi vefat eden kadınlara verilen 250 liralık aylığı artırmak için de çalışmaların sürdüğünü bildiren Kaya, bu konuda bazı muhtaçlık kriterleri bulunduğunu anımsattı.



"45 milyon liralık yersiz ödemelerin geri alınmamasına karar verildi"



Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, 65 yaşını geçenlerin yaşlı aylığı aldığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Burada daha önceden hane geliri esas alınarak, yaşlı aylığı verip vermemeye karar veriliyordu. Yaşlı eğer evladının yanında kalıyorsa mahrum oluyordu. Bununla ilgili bir yasal düzenleme yaptık, sadece yaşlımız ve eşinin aylığı toplanarak muhtaçlık kriterine uyup uymadığına bakılıyor. Böylece çok fazla sayıda yaşlımız, bu aylığı almaya devam edebiliyor. Bu önemli bir çalışma, yaşlılarımız çok mutlu oldular.



Evde bakım aylıklarında, yaklaşık 45 bin kişinin aylıklarıyla ilgili haksız ödemeler yapılmıştı. Devlet olarak yersiz ödemelerin geri tahsilini istiyorduk. Bununla ilgili de bir düzenleme yaptık ve 45 milyon liralık yersiz ödemelerin geri alınmamasına karar verildi. Farklı sebeplerden dolayı mağdur olacak, muhtaç durumdaki mağduriyetine bu şekilde son vermiş olacağız."



Sosyal yardımlara da değinen Kaya, "Yeni bir sosyal yardımımız var. Kronik, ağır hastalığı olan, kronik hastalığı sebebiyle maddi açıdan çok ciddi bir şekilde zarar görmüş, son dönem, terminal dönem kanser hastaları, devlet tarafından düzenli takibi yapılan tüberküloz hastaları, SSPE, kas hastalıkları gibi ağır kronik hastalıklarda muhtaç duruma düşmüş vatandaşlarımıza da yeni bir yardım çalışması yapıyoruz. Detayları Sağlık Bakanlığı ile çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



Bu konudaki detayların ilerleyen günlerde ortaya çıkacağını belirten Kaya, sosyal yardım kapsamında çocuklara da destek olduklarını, kuruluşlarda bakım altında bulunan 11 binden fazla çocuğun ailesinin yanında desteklenerek, aile yanına döndürüldüğünü söyledi.



"4 bin 120 koruyucu aile yanında 5 bin 4 çocuk"



Bakan Kaya, 15 bin çocuğun evlatlık olarak verildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Koruyucu Aile Projesi, Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde ciddi bir ivme kazandı. Bugün 4 bin 120 koruyucu aile yanında 5 bin 4 çocuğumuz sıcak bir yuvada. Geçtiğimiz günlerde bir koruyucu aileyi ziyaret ettim. 13 yıl önce Merve kızımızı 3,5 yaşında, koruyucu aile olarak almışlar, kızımız bugün lise 3'te. Küçükken çekilen bir videosunu da bulduk o zaman haber yapılmış. Ailesinin yanında çok mutlu ve herkese koruyucu aile olma çağrısı yapıyor. Aile, koruyucu aile olarak bir evlat daha almak istedi. Onun çalışmaları da devam ediyor."



Her çocuğun sıcak bir yuvaya, aile ortamına ihtiyacı olduğunu bildiren Kaya, "Biz bugün kurum ve kuruluşlarımızı ciddi bir şekilde dönüştürdük. Belki çocuk esirgeme kurumları hala insanların kafasında. Ciddi bir dönüşüm yaşandı. Çocuk esirgeme kurumlarının sayısı çok ciddi azaldı, 6-8 tane var. Çocuk evlerinde 3-5 çocuğumuz, modern evlerimizde bakıma alınıyor ama yine de çocukların bir aile ortamına ihtiyacı var. Maddi, manevi her türlü ihtiyacını karşılamak için gece gündüz çalışıyoruz ama bir aile ortamını, anne, baba şefkatini, bir kardeş sıcaklığını görmeleri için tüm vatandaşlarımıza sesleniyorum, sizler de koruyucu aile olun ve bir çocuğun ev, aile ortamında büyümesine katkı sağlayın." çağrısı yaptı.



"FETÖ ile ilişkili ailelerden çocuklar alındı"



Koruyucu aile sistemine ilişkin ciddi bir denetim mekanizması bulunduğunu, sosyal çalışmacıların da düzenli olarak ziyaretler gerçekleştirdiğini belirten Kaya, "FETÖ terör örgütüyle iltisakı tespit edilen 9 koruyucu aileden evladımızı aldık. Çünkü çocuklarımızın güzel, aydınlık geleceğe, sağlıklı birer birey olarak hazırlanmalarını istiyoruz, terör örgütüyle iltisaklı kişilerin yanında beyinlerinin yıkanmasına izin veremezdik." diye konuştu.



Şiddetle mücadelede 71 bin polis, 463 bin er ve erbaş eğitildi



Bakan Kaya, kadına yönelik şiddetle mücadelede eğitimin önemine işaret ederek, zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılması ile eğitim hayatında kalan kızların sayısının da arttığına ve bilinçli, ayakları üzerine daha sağlam basan nesillerin yetiştiğine dikkati çekti.



AK Parti iktidarları olarak "şiddete karşı sıfır tolerans" ilkesiyle hareket ettiklerini ve şiddetle mücadelede çok ciddi hukuki düzenlemelerin yapıldığını vurgulayan Kaya, şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını kaydetti.



Kız çocuklarının okullaşma oranının artırıldığını belirten Kaya, yüzde 45 olan okullaşma oranının bugün yüzde 80'e çıkarıldığını bildirdi. Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde hayata geçirilen "Haydi Kızlar Okula Kampanyası" ile de 300 bin kız çocuğunun okullu olduğunu söyledi.



Şiddetle mücadele kapsamında bilinç, farkındalık oluşturmaya yönelik eğitimler verildiğini aktaran Kaya, "Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kamu görevlilerinin eğitimlerini gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 71 bin polisimizi, hakim ve savcılarımızı eğitiyoruz. Askeriye ile yaptığımız anlaşmayla birlikte silah altındaki er ve erbaşlara eğitim veriyoruz ki bu çok önemli. 463 bin er ve erbaşımıza bu konuda eğitimler verdik. Önümüzdeki dönemde de bu eğitimlerimiz artarak devam edecektir." dedi.



Bakan Kaya, şiddetle mücadele noktasında yapılması gerekenleri kararlaştırmak üzere 81 ilde şiddetle mücadele komiteleri kurulduğunu ve bu komitelerin her yılın Aralık ayında toplanacağını bildirdi.



Şiddete karşı "toplumsal seferberlik" çağrısı



Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planının açıklandığını anımsatan Kaya, "Bununla ilgili olarak gerekli yasal düzenlemeler, mevzuat çalışmaları yapılacak. Şiddete uğrayanın korunması ve güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak. Şiddetin önlenmesine yönelik farkındalık, bilinç oluşturma çalışmaları, şiddete uğrayanın sağlık sorunlarının giderilmesine yönelik çalışmalar yapılacak. Şiddetle çok yönlü bir mücadeleyi bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da çok hassas bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Bakan Kaya, şiddetle mücadelede toplumsal duyarlılığın çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Biz 15 Temmuz'u yaşamış bir milletiz, milli birlik ve beraberliğin ne demek olduğunu yaşadık, gördük. Şiddete karşı da toplumsal bir seferberlik oluşturmamız gerektiğine inanıyorum. Bu, herkesin meselesi. Yanıbaşınızda bir kişi şiddete uğramışken huzurlu, rahat bir şekilde oturamamamız gerekiyor. Bu bilinçle özellikle annelerin çocuklarını çok hassas bir şekilde yetiştirmeleri gerekiyor."



