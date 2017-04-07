Bakan Kaya 81 İlden gelen Muhtarlarla buluştu

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Avrupa'ya en büyük mesajı 16 Nisan'da vereceğiz



İSTANBUL - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul'da 81 ilden gelen kadın muhtarlar ile bir araya geldi. Kaya, "Avrupa'nın terör ile el ele verip ülkemiz karşısında yaptığı hayır kampanyalarını gördünüz. Ben inanıyorum ki 16 Nisan'da çıkacak sonuç ile Avrupa'ya en büyük mesajı vereceğiz" dedi.

Küçükçekmece Elite World Otel'de 81 ilden gelen kadın muhtarlar ile bir araya gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya burada muhtarlara hitap etti.

Bakan Fatma Betül Sayan Kaya,"Türkiye'nin son 15 yıllık dönemde başardıkları istikrar ve güvenin geleceğimiz için ne ifade ettiğini gayet açık bir şekilde gösteriyor. Her alanda olduğu gibi kadını ilgilendiren meselelerin çözümü de ancak güçlü iktidar ile güçlü bir siyaset ile mümkündür. AK Parti iktidarlarında kadınlarımıza eğitimde, istihdamda, aile hayatında önemli fırsatlar ve ayrıcalıklar sağladık. Zihniyet dönüşümünü anayasal ve yasal düzenlemeleri, temel hak ve özgürlükleri maddi destekleri kapsayan çabaların sonucunda bugün 15 yıl öncesine göre çok daha iyi bir noktadayız. 2005 - 2006 öğretim yılında kız çocuklarında yüzde 87 olan ilköğretimde okullaşma oranı 2015-2016 yılına gelindiğinde kız çocuklarımız için ilkokulda yüzde 95'e, ortaokulda yüzde 94'e yükselmiş durumda. 2005-2006 öğretim yılında, ortaöğretimde okullaşma oranı kız çocuklarımızda yüzde 52 iken, 2015-2016 öğretim yılında bu oranın yüzde 80'e yükseldiğini hep birlikte görüyoruz. Yükseköğretimde okullaşma oranı 2015-2016 öğretim yılında yüzde 41'e yükselmiş durumda. Ama biz buda yetmez diyoruz. Bu oranları çok daha yukarıya sizlerle birlikte taşımak için durmadan, yılmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Son 11 yılda kadınların iş gücüne katılım oranları hakkında bilgi veren Bakan Kaya, "Türkiye'de 2016 yılında kadınlarımızın iş gücüne katılım oranı yüzde 32,5 iken 2005 yılında bu rakam yüzde 23'lerde idi. Bizim hedefimiz 2023 yılında bu oranı sizlerin de desteğiyle yüzde 41'lere çıkarmak. 2002 yılında kadınların parlamentoda temsil oranı yüzde 4.4 iken, 1 Kasım 2015 yılında genel seçimler ile birlikte parlamentodaki kadın milletvekili oranımızı yüzde 14.7'e çıkardık. Ama buda yetmez diyoruz. Sizlerin ve milletimizin desteğiyle bu oranı yüzde 50'lere hep birlikte çıkaracağız" şeklinde konuştu.

Kadınlara çok önemli bir görev düştüğünü kaydeden Bakan Kaya,"Yeni Anayasa değişikliği meselesi Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesi. Bunu bu şekilde görmemiz lazım. Siyasi partilerin hepsinden farklı bir mesele, siyaset üstü bir mesele, memleket meselesi bu. Çocuklarımızın geleceği için, ülkemizin bekası için, Cumhurbaşkanlığı sistemine sizlerle birlikte evet dememiz gerektiğine inanıyorum. Hollanda'nın, Almanya'nın, İsviçre'nin başvurdukları insanlık dışı durumları gördünüz. Avrupa'nın terör ile el ele verip ülkemiz karşısında yaptığı hayır kampanyalarını gördünüz. Ben inanıyorum ki 16 Nisan'da çıkacak sonuç ile Avrupa'ya en büyük mesajı vereceğiz" açıklamasında bulundu.

15 Temmuz'da şehitlerimize borcumuzun olduğunu ifade eden Bakan Kaya, "Bizim 15 Temmuz'da bu vatan için, bu vatanın birliği ve beraberliği için şehitlerimize bir borcumuz olduğuna inanıyorum. Onlar vesayetin karşısında durdular. İnşallah getireceğimiz yeni sistem ile birlikte tüm vesayet odaklarını tarihin tozlu raflarının arasına sizlerle birlikte gömeceğiz" dedi.

Program sonunda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, 81 ilden gelen kadın muhtarlar ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.