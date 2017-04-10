Bakan Kaya: "70 Yaşındakileri Seçiyorsunuz Ama Kendi Temsilcinizi Yollayamıyorsunuz"

Maltepe Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 8 milyon genç seçmen olduğunu vurgulayarak, "Mecliste 65 yaş üstünde bile 67 vekil varken, 18-25 yaş arasında hiç vekil olmaması bence gençliğin temsil edilmemesi anlamına gelir. Sizler 70-80 yaşındakileri seçiyorsunuz, meclise yolluyorsunuz ama kendi aranızdan temsilci yollayamıyorsunuz" dedi.



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Maltepe Üniversitesi'nde gençlerle bir araya geldi. Maltepe Üniversitesi ile Hürriyet ve Adalet Derneği'nin düzenlediği konferansta öğrencilerin sorularını yanıtlayan Bakan Kaya, 16 Nisan'da yapılacak olan cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Milletvekili seçilme yaşının 18 yaşına indirilmesi konusunda sorulan bir soruyu cevaplayan Bakan Kaya, "25-30 yaş arası şuanda mecliste sadece 5 milletvekilimiz var mecliste. Ama 65 yaşın üstünde 67 milletvekilimiz var. 18-25 yaş arasında 8 milyon genç seçmen varken, sizlerin oy verme hakkı varken, seçilme hakkınızın da olması gerektiğine inanıyoruz. Sizlerin gençliği en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz. 65 yaş üstünde bile 67 vekil varken mecliste 18-25 yaş arasında hiç vekil olmaması bence gençliğin mecliste temsil edilmemesi anlamına gelir ki, seçme hakkı seçilme hakkından daha kolay bir karar değil. Sizler 70-80 yaşındakileri seçiyorsunuz, meclise yolluyorsunuz ama kendi aranızdan temsilci yollayamıyorsunuz" dedi.



Cumhurbaşkanlığı istemine ilişkin eleştirilere de yanıt veren Bakan Kaya, "Meclis araştırması, meclis soruşturması, genel görüşme ve soru önergesiyle meclis 4 farklı yolla hükümeti denetleme yetkisine sahip olacak. Yargı yoluyla hem cumhurbaşkanı hem yardımcıları hem de hükümet üyeleri yargı yoluyla denetime açık. Türkiye'nin rejimi cumhuriyettir. Bu rejim değişikliği değil tamamen sistem değişikliğidir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini getiriyoruz. Yeni sistemde cumhurbaşkanının meclisi fesih yetkisi yoktur. Cumhurbaşkanının tek taraflı olarak meclisi iptal etmesidir fesih yetkisi. Böyle bir şey yeni sistemde yoktur. Yeni sistemde meclisin cumhurbaşkanlığı ve kendi seçimlerini yenileme yetkisi var. Aynı şekilde cumhurbaşkanının da meclisi ve kendisini seçime götürme yetkisi var.ortada bir fesih yetkisi yok.seçimi yenileme kararı alma var. Kaldı ki asıl fesih yetkisi mevcut parlamenter sistemimizde var" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL