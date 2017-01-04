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Bakan Kamuya Personel Alımının Detaylarını Açıkladı
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Bakan Kamuya Personel Alımının Detaylarını Açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, yaptığı son dakika açıklamasında kamuya alınacak 60 bin sözleşmeli personelin detaylarını açıkladı.

Bakan Kamuya Personel Alımının Detaylarını Açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, bakanlık ve bağlı kuruluşların 2016 yılının değerlendirildiği toplantıda çalışma ve ekonomi muhabirleriyle bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kamuya alınacak 60 bin sözleşmeli personelin bakanlıklara göre dağılımını açıkladı.

YARISI MEB'DE

Bakan Müezzinoğlu, 60 bin sözleşmeli personel alımının yarısının Milli Eğitim Bakanlığı'na ayrıldığını, MEB'e alımların sadece sözleşmeli değil kadrolu olarak da yapılacağını ifade etti.

Bakan Müezzinoğlu, 60 bin sözleşmeli personel alımında, geriye kalan kadroların ise İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'na sözleşmeli personel alımında kullanılacağı ifadelerine yer verdi.

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