Bakan İsmet Yılmaz, "(Üniversite Sınavı) Bizim AK Parti'nin Hükümet Programında da Var"
Bakan İsmet Yılmaz, "(Üniversite sınavı) Bizim AK Parti'nin hükümet programında da var"ANKARA -Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında makamında çocukları ağırladı.
Bakan İsmet Yılmaz, "(Üniversite sınavı) Bizim AK Parti'nin hükümet programında da var"
ANKARA -Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında makamında çocukları ağırladı.
Programda bir öğrencinin, "Üniversite sınavının kaldırılması, insanların geleceğinin bir sınava bağlı olmaması gerektiğini düşünüyorum. Üniversite sınavını ilkokula, ortaokula, liseye dağıtabilirsek insanların başarısı, ilgilisini daha çok ilerletiriz. Tek bir sınava bağlı olmaması gerekiyor" ifadeleri üzerine Bakan Yılmaz, "Aynen senin gibi düşünüyorum. Yekta Bey'e de, ÖSYM Başkanımıza da söyleyeceğim. Üniversiteye girişte sadece bu sınavı dikkate alma, lisedeki, ortaokuldaki ve ilkokuldaki başarılarını da dikkat al diyorsun değil mi? Bunu bir söyleyeceğim. Bizim AK Parti'nin hükümet programında da var" açıklamasında bulundu.
Bakan İsmet Yılmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında bakanlık koltuğunu Keçiören Kocatepe Ortaokulu 5.sınıf öğrencisi İpek Merve Deniz'e devretti.