Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Yunanistan'ın 8 darbeci askeri iade etmemesi kararıyla ilgili konuştu. Işık, "Bu karar yargısal adalet dağıtan bir karar değildir. Bu karar siyasi bir karardır" dedi.
- İstanbul
Bakan Işık,yunanistan'ın Darbeci Askerlerle İlgili Kararını Değerlendirdi (1)
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Yunanistan'ın 8 darbeci askeri iade etmemesi kararıyla ilgili konuştu.
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Yunanistan'ın 8 darbeci askeri iade etmemesi kararıyla ilgili konuştu. Işık, "Bu karar yargısal adalet dağıtan bir karar değildir. Bu karar siyasi bir karardır" dedi.