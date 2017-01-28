Bakan Işık,yunanistan'ın Darbeci Askerlerle İlgili Kararını Değerlendirdi (1)

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Yunanistan'ın 8 darbeci askeri iade etmemesi kararıyla ilgili konuştu.

Bakan Işık,yunanistan'ın Darbeci Askerlerle İlgili Kararını Değerlendirdi (1)

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Yunanistan'ın 8 darbeci askeri iade etmemesi kararıyla ilgili konuştu. Işık, "Bu karar yargısal adalet dağıtan bir karar değildir. Bu karar siyasi bir karardır" dedi.

- İstanbul

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>