Bakan Işık: Türkiye'yi Tarihteki Şanlı Yerine Tekrar Çıkaracağız (2)

'TÜRKİYE, DEMOKRATİK BİR ATMOSFERE SAHNE OLDU'



Ak Parti Kocaeli İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, burada yaptığı açıklamada, 16 Nisan'da Türkiye'nin önemli bir hükümet sistemi değişikliği için sandığa gittiğini söyledi. Bakan Işık, "Türkiye demokratik bir atmosfere sahne oldu. Bu değişişliği savunan bizler ve gerekse bu değişikliğin karşısında duran diğer siyasi parti ve gruplar, sonuna kadar özgürce fikirlerini ifade etme imkanı buldular. Türkiye demokratik olduğunu halk oylaması vesilesiyle bir kez daha dünyaya gösterdi. Halk oylamasında gerek evet çıkması için, gerek hayır çıkması için herkes özgürce kampanyasını sürdürdü. Burada Türkiye, demokratik olgunluğunu aslında bir kez daha dünyaya göstermiş oldu. Bu kampanya sürecinde gerçekten yoğun çalışmalar yapıldı. Bunu her iki taraf için söylememiz mümkün. Halkımız 16 Nisan'da sandığa gitti ve tercihini ortaya koydu. 16 Nisan'da ortaya konulan tercih cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmesini onaylayan evet yönünde bir tercihti. Bu herkes için bağlayıcıdır. Demokrasilerde beşeri anlamdaki en büyük güç milli iradedir, millettir" dedi.



'MİLLETİN İRADESİNİ MAHKEMEYE TAŞIMAK KABUL EDİLEMEZ'



Ortaya konulan millet iradesine saygı duyulması gerektiğini söyleyen Bakan Işık, şöyle devam etti:



"Millet iradesini kabul etmemek, millet iradesini mahkemeye taşımak demokratik bir ülkede asla kabul edilebilecek bir durum değildir. Anayasanın 79. maddesi çok açıktır. Yüksek Seçim Kurulu kararları kesindir. Bu kararlara yönelik herhangi bir merciye başvuruda bulunulamaz. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığına bakacak olursanız, açıkça anayasayı ihlal ediyor. Bir taraftan hukuken açıkça anayasayı ihlal ediyor, diğer taraftan da ortaya çıkan millet iradesini tanımadığını aslında her tarafa göstermiş oluyor. Elbette Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekleyen cesaretlendiren birtakım iç ve dış mihraklar olduğunu görüyoruz. Anayasanın bu kadar açık hükmü varken Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu şekilde hareket etmesinin altında yatan gerçek sebep kendi iç tartışmalarını engellemek, kendi içlerinde genel başkanlarına yönelik oluşan tartışmayı kesmek niyetidir. Ancak bunu engellemenin başka yolları varken, millet iradesini tartışmaya açmak ve Türkiye'de seçimlere gölge düşürmeye çalışmak Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir şey kazandırmaz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapması gereken şey, milletin ortaya koyduğu iradeye saygı duymak kabullenmek ve milletin mesajını en güzel şekilde okuyup bir sonraki seçime hazırlanmak olmalıdır. Bu açıdan Türkiye'ye yönelik algı operasyonları yapmaya çalışan birtakım güç merkezlerinin ekmeğine yağ sürecek hareketler içerisinde bulunmak Türkiye'de siyaset yapacak kimse için doğru bir yol değildir. Biz inanıyoruz ki Türkiye'de 16 Nisan'da ortaya çıkan irade bağlayıcıdır ve bu noktada herkes bu sonucu kabullenip gereğini yerine getirmek durumundadır."



'SONUÇ BİZİM İÇİN BAŞARIDIR'



Referandumda önemli bir sonuç ortaya çıktığını ifade eden Işık, sözlerini şöyle sonlandırdı:



"Bugüne kadar Türkiye bütün seçimlerde net mesajlar vermiştir. Bizim demokrasi tarihimizde her seçimde kılı kırk yaran ve herkese ders niteliğine sonuçlar ortaya koymayı başarmıştır. Bu sonuçlar da her birimizin yoğun olarak düşünmesi gereken başarı ve başarısızlık açısından, millet mesajının ne olduğunu anlamak açısında kafa yormamız gerektiren sonuçlardır. Ak Parti olarak milletimizin mesajını en iyi şekilde değerlendirmenin bugüne kadar olduğu gibi, bu halk oylamasında da anlamanın gayreti içerisindeyiz. Bunu genel merkezimiz, yetkili kurumlarımız en güzel şekilde değerlendirecektir. Bu açından önemli bir sonucun Türkiye için hayırlı olmasını temenni ediyoruz. 2019 yılına kadar önümüzde bir zaman var. Bu süreç içerisinde yeni sistemin alt yapısını hazırlamak görevimizdir. Bunu yaparken de mümkün olduğu şekilde en geniş mutabakatı sağlama arzumuz var. İnşallah ümit ederiz ki sadece Milliyetçi Hareket Partisi değil, Cumhuriyet Halk Partisi ve Halkların Demokratik Partisi de bu konuda katkı verir. Türkiye bu sistem değişikliğini en geniş mutabakatla hayata geçirmiş olur. 16 Nisan'da ortaya çıkan sonuç, bizim için başarıdır. Türkiye'de bir halk oylamasının yapılması, 51.4 oy oranıyla anayasa değişiklik teklifinin kabul edilmesi tartışmasız bir başarıdır. Elbette bunun da verdiği mesajlar var, bu mesajları hepimiz değerlendirmek durumundayız."