Bakan Işık, Terörle Mücadele Gazilerini Ziyaret Etti

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık "Sizlerin kahramanlığı büyük bir faciayı önledi, her zaman yanınızdayız Hükümetimizin desteği ve milletimizin duası sizlerle" dedi.



Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören terörle mücadele gazilerini ziyaret etti. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, El Bab, Kayseri saldırısı ve Güneydoğu'da terörle mücadele kapsamında gazi olan ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavileri devam eden asker ve polisleri ziyaret etti. Bakan Işık, gazilere, "Sizlerle gurur duyuyoruz vatanımız için çarpışıyorsunuz, vatan size minnettardır" dedi.



Ayrıca kahraman trafik polisi Fethi Sekin'in şehit olduğu İzmir saldırısında yaralanan polis memurunu da ziyaret eden Bakan Işık, "Sizlerin kahramanlığı büyük bir faciayı önledi, her zaman yanınızdayız hükümetimizin desteği ve milletimizin duası sizlerle" ifadelerini kullandı. - ANKARA