Bakan Işık'tan Şehit Ailesine Ziyaret

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kayseri'deki terör saldırısında şehit olan er Raşit Yücel'in Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki babaevini ziyaret etti.



Bakan Işık, beraberindeki Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Metin Gürak ile şehidin Körfez ilçesinde ikamet eden babası Ferit Yücel ile annesi Şükran Yücel'e taziyelerini ileterek, başsağlığı diledi.



Işık, şehidin babası Ferit Yücel'e Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim etti.



Aralık ayında Kayseri'de meydana gelen terör saldırısında şehit olan er Raşit Yücel, Kocaeli'nin Körfez Şehitliği'nde toprağa verilmişti.