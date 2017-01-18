Bakan Işık'tan Şehit Ailesine Ziyaret

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kocaeli'de şehit ailelerini ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti.



Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kayseri'deki terör saldırısında şehit düşen er Raşit Yücel'in ailesini ziyaret etti. Ziyarette aileye başsağlığı dileklerini ileten Bakan Işık'a Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ve EDOK Komutanı Korgeneral Metin Gürak eşlik etti. Ziyarette Bakan Işık şehit Yücel'in ailesine Türk Bayrağı, Kuran'ı Kerim hediye ederek teşekkür plaketi verdi. - KOCAELİ