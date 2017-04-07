Bakan Işık'tan Ömer Halisdemir'in Ailesine Taziye Ziyareti

MİLLİ Savunma Bakanı Fikri Işık, 15 Temmuz kahramanı şehit astsubay Ömer Halisdemir ile geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden annesi Fadimana Halisdemir'in kabirlerini ziyaret edıp, aliesine başsağlığı diledi.



Helikopterle Niğde'nin Bor İlçesi'ne bağlı Çukurkuyu Kasabası'na gelen Bakan Işık'ı, Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu, Ak Parti Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu ve protokol üyeleri karşıladı. Beraberindekilerle şehit astsubay Ömer Halisdemir ile annesi Fadimana Halisdemir'in kabrini ziyaret eden Bakan Işık, dua etti. Fadimana Halisdemir'in cenazesine katılamadığını belirten Bakan Işık, "Bugün, özellikle hem şehitlerimize, hem de muhterem validesine bir Fatiha okumak, hem de ailesine baş sağlığı taziyesi ziyaretinde bulunmak istedik. Bu toprakların bize vatan olması için canını seve seve feda etmiş tüm şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum" dedi.



Türkiye Cumhuriyeti'nin gücüne güç katarak şehitlerin hakkını ödeyebileceklerini aktaran Bakan Işık, "Bugün de Allah'a hamd olsun hepimizi gururlandıran Konya Karapınar'da özellikle silahlı Hür-Kuş'un ve Atak helikopterinin test atışlarını izledik. Artık bu noktada Türkiye'nin dışa bağımlılığını her gün azaltmış olması bizi her geçen gün gurur veriyor. İnanıyorum ki bu çalışmalarımızı sürdürdükçe şehitlerimize layık olacağız" diye konuştu.



Kabir ziyaretinin ardından Ömer Halisdemir'in baba ocağına geçen Bakan Işık, baba Hüseyin Halisdemir'e ve kardeşlerine baş sağlığı dileklerini iletti. Hüseyin Halisdemir'e Türk bayrağı sarılı plaket veren Bakan Işık, daha sonra helikopter ile Ankara'ya hareket etti.



- Niğde