Bakan Işık'tan Müjde: Milli Savunma Üniversitesi'ne Öğrenci Alınacak
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık Twitter'dan, Milli Savunma Üniversitesi'ne öğrenci alımı yapılacağını duyurdu. Bakan Işık, ''Gençlerimizi kahraman ordumuza katılmaya çağırıyorum.'' dedi.
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Milli Savunma Bakanlığı Üniversitesi'ne toplamda 5 bin 268 öğrenci alınacağı müjdesini verdi. Bakan Işık, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarını kapsayan alımlara başvuruların 25 Mayıs'ta sona ereceğini belirterek, ''Gençlerimizi kahraman ordumuza katılmaya çağırıyorum.'' ifadelerini kullandı.
''GENÇLERİMİZİ KAHRAMAN ORDUMUZA KATILMAYA ÇAĞIRIYORUM''
Bakan Işık Twitter hesabında yaptığı açıklamada, ''Milli Savunma Üniversitemize başvurular 25 Mayıs'ta bitecek. Vatan ve Millet sevdalısı gençlerimizi kahraman ordumuza katılmaya çağırıyorum'' dedi.
BAŞVURULAR MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI RESMİ İNTERNET SİTESİNDEN YAPILACAK
Açıklamalarına devam eden Bakan Işık, ''Milli Savunma Üniversitemizin başvurularını 19 Nisan-25 Mayıs 2017 tarihleri arasında msb.gov.tr adresinden alıyoruz.'' dedi.
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