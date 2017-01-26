Bakan Işık'tan Milli Savunma Üniversitesine Ziyaret

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, eski Harp Akademileri Komutanlığı olan Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret etti.



Milli Savunma Üniversitesi, Mart ayında eğitime başlıyor. Milli Savunma Bakanı Işık, eski Harp Akademileri Komutanlığı olan Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğüne bir ziyaret gerçekleştirdi. Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Bakan Işık'ı askeri törenle karşıladı. Törenin ardından Işık, kampüs alanında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. - ANKARA