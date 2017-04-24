Bakan Işık'tan Kılıçdaroğlu'nun Askeri Törenle Karşılanmasına İlişkin Açıklama: Nihai Karar...

MİLLİ Savunma Bakanı Işık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı'nı ziyaretinde, askeri törenle karşılanmasına ilişkin "Teftiş Kurulu Başkanı'mızı bizzat görevlendirdim. 'Git, bu konuyu incele ve gerektiğinde soruşturmayı yap. Bununla ilgili raporu bana getir' dedim. Dün akşam Hava Kuvvetleri Komutanı'mızın ifadesi, kendi iç incelemesidir. Bağlayıcı değil; ama asıl nihai karar, bakanlığımızın Teftiş Kurulu'nun. O gelecek rapora göre, biz de işlem yapacağız" dedi.



Milli Savunma Bakanı Işık, 24 TV canlı yayınında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Bandırma'da askeri törenle karşılanmasıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'nda, Teftiş Kurulu Başkanı'nın görevlendirildiğini açıklayan Bakan Işık, "Hava Kuvvetleri Komutanı, bu olayla ilgili kendi içinde bir inceleme yapmış; ama bana bağlı olduğu için benim de bir teftiş kurulum var. Ben de Teftiş Kurulu Başkanımızı bizzat görevlendirdim. 'Git, bu konuyu incele ve gerektiğinde soruşturmayı yap ve bununla ilgili raporu bana getir'. Dün akşam Hava Kuvvetleri Komutanımızın ifadesi, kendi iç incelemesidir. Bağlayıcı değil; ama asıl nihai karar, bakanlığımızın Teftiş Kurulu'nun. O gelecek rapora göre, biz de işlem yapacağız. Hava Kuvvetleri'nin kendi iç incelemesi açısından o değerlendirme belki makul olabilir; ama asıl bağlayıcı incelemeyi bakanlık Teftiş Kurulu Başkanı yapacak. Başkanımızın getireceği rapora göre, biz de değerlendirmemizi yapacağız. Hava Kuvvetleri'nin kendi iç incelemesi, bunun bağlayıcı bir yönü yok. Asıl bağlayıcı olan bakanlık Teftiş Kurulu. Şu anda verdiğim emir, inceleme ve gerektiğinde soruşturma emridir" diye konuştu.



"'ARTIK İÇİMİZDE FETÖ'CÜ KALMADI' DİYECEK KADAR RAHAT DEĞİLİZ"



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içinde FETÖ unsuru kalıp kalmadığı sorulan Bakan Işık, "TSK'nın içindeki FETÖ hain terör örgütü unsurlarının temizlenmesi için çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Bugün 'Her şeyi bitirdik, tertemiz oldu, hiç içimizde FETÖ'cü kalmadı' dersek bu çok iddialı bir cümle olur. Önemli oranda temizlendi; ama biz 'Artık içimizde FETÖ'cü kalmadı' diyecek kadar da rahat değiliz. Bu noktada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her TSK mensubuna potansiyel FETÖ'cü gibi bakmanın da ne kadar büyük yanlış olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu yapıyla irtibatı olmayan hiç kimsenin kendini rahatsız hissetmesini asla istemiyoruz" diye yanıt verdi.



"ORGANİZE DARBE YAPABİLME İMKANLARININ OLDUĞUNU KESİNLİKLE DÜŞÜNMÜYORUM"



Olası bir darbe tehlikesinin devam edip etmediği sorusunu da yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Işık, şöyle konuştu: "Bugün için söylüyorum; ben bir organize darbe yapabilme imkanlarının olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Bu noktada aşırı bir endişe içerisinde bulunmanın ben doğru olduğunu düşünmüyorum. Bu konuda TSK'da da belleri kırılmıştır; ama tüm unsurların temizlenmesi bu kadar kısa süre içerisinde olmayabilir. Çok dikkatli bir çalışma yürütüyoruz. Bu yapıyla irtibatı olanları elimizdeki bütün imkanları kullanarak, ortaya çıkarmak gibi bir sorumluluğumuz var. Bu sorumluluğun bilincinde hareket ediyoruz" - Ankara