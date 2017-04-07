Bakan Işık'tan Halisdemir Ailesine Taziye Ziyareti

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in annesi Fadimana Halisdemir için aileye başsağlığı diledi.



Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki mezarlığı ziyaret eden Işık, burada, şehit Ömer Halisdemir ve annesi Fadimana Halisdemir ile belde mezarlığındaki diğer şehitler için dua etti.



Bakan Işık, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Regaip Kandili'nde vefat eden Fadimana Halisdemir'in ailesine taziye için geldiklerini belirterek, "Bizim o gün gelme imkanımız olmadı. Bugün özellikle gelip hem şehitlerimize hem kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'e hem de muhterem validesine bir Fatiha okumak hem de ailesine bir taziye ziyaretinde bulunmak istedik." dedi.



Bu toprakların vatan olması için canını seve seve feda eden tüm şehitlere rahmet dileyen Işık, "Bu toprakların kolay vatan olmadığı bilinciyle, şehitlerin bizim üzerimizdeki en büyük hakkı, Türkiye Cumhuriyeti'nin gücüne güç katmak, Türkiye Cumhuriyeti'ni muasır medeniyetler seviyesine çıkarmaktır." şeklinde konuştu.



Işık, Konya'da yerli muharebe uçağı HÜRKUŞ'un ilk silahlı uçuş denemelerine katıldığını aktararak, şunları kaydetti:



"Bugün de Allah'a hamdolsun hepimizi gururlandıran, silahlı HÜRKUŞ'un test atışını izledik. Yine ATAK helikopterimizin test atışlarını izledik. Artık bu noktada Türkiye'nin dışa bağımlılığını her gün azaltması, bizim açımızdan son derece gurur verici. İnanıyorum ki bu çalışmalarımızı sürdürdükçe şehitlerimize layık olacağız. Hem bu atışları yerinde görmek hem de kahraman şehidimizi ve şehitlerimizi ziyaret etmek ve Halisdemir ailesine taziyede bulunmak için buradayız."



Mezarlık ziyaretinin ardından Halisdemir ailesinin evine geçen Işık'ı, Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir ile kardeşleri Doğan, Soner ve Savaş Halisdemir karşıladı.



Başsağlığı dileklerini ileten Işık, baba Halisdemir'e Türk bayrağı hediye etti.



Baba Hasan Hüseyin Halisdemir bayrağı 3 kez öperek, "Çok teşekkür ederim ilginiz için. Ayaklarınıza sağlık. Allah razı olusun, Allah bir daha böyle günler göstermesin." dedi.



Bakan Işık'a, Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu, AK Parti Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu, AK Parti Niğde İl Başkanı Emrah Özdemir de eşlik etti.