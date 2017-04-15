Bakan Işık Sporcularla Buluştu

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, halk oylamasına ilişkin, "Eğer yarın sizler, 'evet' derseniz Türkiye bu konuda kararını 'evet' yönünde oluşturursa bu çift başlılık ortadan kalkacak. Bu önemli bir kazanç olacak Türkiye için ama daha da önemli bir kazanç da şu olacak, artık hükümetler doğrudan sandıkta halk tarafından belirlenecek." dedi.



Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki bir restoranda "Kocaeli Genç Sporcu Buluşması"nda konuşan Işık, Türkiye'nin bölgede yaşanan bu kadar sıkıntılı bir sürece rağmen büyümesine devam ettiğini söyledi.



Türkiye'nin bölgedeki adeta yıkıcı olaylar karşısında bile güçlü duruşunu sürdürmeyi başardığını vurgulayan Bakan Işık, "Bu sizlerin sandıkta oluşturduğunuz güçlü istikrar tablosu sayesinde mümkün olabiliyor. Eğer şu anda bu kadar büyük bir sorunların yaşandığı bölgede, bu kadar sıcak çatışmaların yaşandığı bölgede Türkiye güçlü ve istikrarlı bir hükümete sahip olmasaydı, inanın Türkiye çok daha ağır bedeller ödemek zorunda kalabilirdi. Allah'a hamd olsun ki 1 Kasım seçiminin sonuçları, bu noktada Türkiye'nin istikrarlı ve güçlü bir hükümetle tüm bu sınamalarla baş etmesinin önünü açtı." ifadesini kullandı.



Işık, yarın Türkiye'nin çok önemli bir tercih için sandığa gideceğine işaret ederek, Türkiye'nin hükümet sistemini değiştiren anayasa değişikliği teklifini vatandaşların oylayacağını belirtti.



Yarın sandıkta vatandaşların vereceği oyun, Türkiye'nin geleceğini ilgilendirdiğini aktaran Bakan Işık, Türkiye'nin istikrarsızlık dönemleri nedeniyle çok ağır bedeller ödeyen bir ülke olduğunu kaydetti.



Bakan Işık, Türkiye'nin dünyadaki birçok ülkenin önemli atılımlar yaptığı dönemlerde, kendi iç sıkıntıları nedeniyle atılım yapamayan bir ülke olduğunu vurguladı.



Milli Savunma Bakanı Işık, yarın sandıkta güçlü bir "evet" çıkmasını beklediklerini aktararak, "Bazı arkadaşlarımız da istiyor ki 'hayır' çıksın. Kararı kim verecek? Karar sizde. Kararı siz vereceksiniz. Kararı verirken, inanın her şeyi en ince noktasına kadar değerlendirip sonradan kararınızı oluşturmanız önemli. Sonuçta demokrasilerde en büyük güç; millettir, halktır, halkın iradesidir. Buna inanıyoruz. Bunun için de sonuç ne çıkarsa çıksın, başımızın üzerindedir. Hiç kimsenin çıkan sonucu tartışma hakkı da lüksü de yoktur." diye konuştu.



Türkiye'nin koalisyon hükümetleri dönemlerinde yaşadığı sorunları anlatan Işık, "Bunları şunun için anlatıyoruz. Yarın sandığa gittiğinizde Türkiye'nin artık istikrarını sandıkta sağlayacağı yeni bir modeli oylayacaksınız. Şu anda bizim sistemimiz güya parlamenter sistem. Parlamenter sistemlerde başbakanlar güçlüdür, başkanlık sisteminde de cumhurbaşkanı ile başkanlar güçlüdür ama bizim 82 Anayasası'yla parlamenter sistemin başbakanın güçlü olması lazım ama bütün güç ve yetki cumhurbaşkanına verilmiş." değerlendirmesinde bulundu.



"Bu sistemin adı parlamenter sistem değildir"



Bakan Işık, 2007 yılında cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşanan olaylara değinerek, şunları söyledi:



"Bir sistemde cumhurbaşkanı hem yetkili hem güçlü olursa bunun adı parlamenter sistem olamaz. Şu anda bu 'hayır' diyen arkadaşların bu konuda hiçbir izahı yok. Eğer bir sistemde cumhurbaşkanı hem yetkiliyse hem güçlüyse (ki halk seçti güçlü) bu sistemin adı parlamenter sistem değildir. Bu sistemin adı, ister adına başkanlık sistemi deyin, ister cumhurbaşkanlığı deyin. Bu sistemin adı cumhurbaşkanlığı sistemidir. Biz ne yapacağız, yarın fiilen Türkiye cumhurbaşkanlığı sistemine geçmişken, bunu resmileştireceğiz. Aslında bugünkü ortadaki çift başlılığı yarın sandıkta ortadan kaldırmak için oy kullanacaksınız. Şu anda güçlü bir cumhurbaşkanı var. Diğer tarafta da bir başbakan var. Bu ikisinin anlaşamadığı durumda Türkiye'nin başına hangi felaketin geleceğini biz iyi biliyoruz. 2001'de cumhurbaşkanıyla başbakanın anlaşamamasının bedelini ödedik mi? Biliyorsunuz Ahmet Necdet Sezer'in seçilmesi için en çok gayret eden merhum Sayın Bülent Ecevit'ti. Cumhurbaşkanı seçildi, aradan 2 sene geçmeden daha Anayasa kitapçığını tuttu başbakanın yüzüne fırlattı. Ne oldu fırlattı da? Türkiye ekonomik krize girdi. Türkiye ekonomik krizle çok ağır bedeller ödedi. Yüz binlerce genç işsiz kaldı, insanlar evine ekmek götüremez hale geldi. Binlerce aile dağıldı, binlerce yuva yıkıldı."



"Bu sistemde hakem halktır"



Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Türkiye'nin istikrarlı dönemlerde en az yüzde 5 büyüdüğünü aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Yarın gençler şu sorunun cevabı sandıkta verilmeli; yarın başbakanla cumhurbaşkanı anlaşamazlarsa Türkiye bunun bedelini nasıl öder? Bu sorunun cevabı verilmeden hangi gerekçeyle olursa olsun, 'hayır' demenin imkanı var mı? Bu ülkede yarın hükümet bir başka partiden cumhurbaşkanı bir başka partiden olursa ve anlaşmazlık olursa bu ülkenin bir krize girmemesinin bir garantisi var mı? Bunu cevaplandırmak zorunda değil miyiz? Şu anda Anayasa'ya göre cumhurbaşkanı çok güçlü, aynı zamanda çok yetkili, diğer taraftan ülkeyi yönetsin diye bir hükümet seçiliyor. Bu çift başlılığı ortadan kaldırmak Türkiye'nin en öncelikli meselesi olmalı değil mi? İşte yarın siz sandıkta bunu oylayacaksınız. Eğer yarın sizler, 'evet' derseniz Türkiye bu konuda kararını 'evet' yönünde oluşturursa bu çift başlılık ortadan kalkacak. Bu önemli bir kazanç olacak Türkiye için ama daha da önemli bir kazanç da şu olacak, artık hükümetler doğrudan sandıkta halk tarafından belirlenecek. Artık 'Ben milletvekillerini seçeyim, onlar da hükümeti belirlesin.' dönemini kapatıyoruz. Diyoruz ki 'Halk hükümeti sandıkta doğrudan belirlesin, sandıklar açıldığında hükümeti kimin kuracağı belli olsun ve 5 yıl bir daha güven oyu, gensoru, bütçe geçti, geçmedi gibi bir tartışmayla Türkiye zaman kaybetmesin.' Türkiye 5 yılın sonunda eğer hükümetler başarılı olursa halk takdir eder, hükümetler yoluna devam eder. 5 yılın sonunda hükümet başarısız olursa halk sandıkta kırmızı kartı gösterir ve değiştirir. Sonuçta bu sistemde hakem halktır, hakem milletir. Milletin hakemliğinden korkmak siyasetçi için aslında ölümcül bir hastalıktır. Pek şifası da yoktur, onu da söyleyeyim."



Daha sonra Bakan Işık, Bekirdere Mahallesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu ve vatandaşlarla çay içti.



(Bitti)