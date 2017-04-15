Bakan Işık: Sonuç Ne Çıkarsa Başımızın Üstündedir

MİLLİ Savunma Bakanı Fikri Işık güçlü bir Türkiye için sandıktan evet çıkmasını istediklerini, bazılarının ise hayır çıkmasını istediğini belirterek, "Sonuç ne çıkarsa çıksın başımızın üstündedir. Hiç kimsenin çıkan sonucu tartışma hakkı ve lüksü de yoktur" dedi.



Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun İzmit'te bir restoranda düzenlediği 'Genç Sporcular Buluşması'na katıldı. Bakan Fikri Işık, Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgenin çok büyük bir türbülanstan geçtiğini belirterek, "Bölgemizde herşey adeta yeniden şekilleniyor. Böylesine büyük problemler yaşanan bölgede Türkiye'nin güçlü olması ve gücünü koruması şart. Gençlerimiz güçlü bir ülkenin gençleri olarak hayatlarına devam etmek durumundalar. Bölgemizde pek çok ülkede devlet otoritesi kalmadı. Bazı ülkelerde terörün devletleştiği bir süreci yaşıyoruz. Bazı yerlerde devletin hakim olamadığı büyük alanların olduğunu biliyoruz. Böyle bir coğrafyada bütün bu risklerden Türkiye en az şekilde etkilenmenin yollarını arıyor. Bu açıdan da elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Ben dün Washington'tan döndüm. Bir taraftan referandum var, bir taraftan da Türkiye'nin, bölgenin gelişimi açısından önemli konuların görüşülmesi için referandum sürecini bırakıp ABD Savunma Bakanı ile bölgemizdeki Suriye ve Irak konularını etraflıca değerlendirme imkanı bulduk. Türkiye bölgedeki gelişmelere kayıtsız kalamaz. Suriye'nin geleceği Türkiye'nin ulusal güvenliği açısından son derece önemlidir. Irak'taki gelişmeler Türkiye'nin ulusal güvenliği ve çıkarları açısından son derece önemlidir. Bölgenin adeta küresel aktörlerin oyun alanı olmasının bölgeye getireceği riskler ve sorunlar Türkiye'yi yakından ilgilendirmektedir. Bunun için büyük dikkat içersindeyiz. Bölgemizdeki yaşanan sıkıntıların Türkiye'yi en az şekilde etkilemesi için çalışıyoruz" dedi.



Sıcak çatışmaların yaşandığı bir bölgede, Türkiye'nin güçlü ve istikrarlı bir ülke olmaması durumunda ağır bedeller ödemek zorunda kalacağını söyleyen Bakan Işık, "Türkiye Allah'a hamdolsun bu kadar sıkıntılı bir dönemde, bu kadar sıkıntılı bir süreçte büyümesine devam ediyor. Türkiye bölgedeki adeta yıkıcı olaylar karşısında dahi duruşunu sürdürmeyi başarıyor. Bu sizlerin sandıkta oluşturduğunuz güçlü istikrar tablosu sayesinde mümkün oluyor. Bu kadar sıcak çatışmaların olduğu bölgede Türkiye güçlü ve istikrarlı bir ülke olmasaydı inanın Türkiye ağır bedeller ödemek zorunda kalırdı" diye konuştu.



Bakan Işık yarın çok önemli bir tercih için sandığa gidileceğini ifade ederek, şöyle konuştu:



"Türkiye'nin hükümet sistemini değiştiren anayasa değişikliği teklifini sizler oylayacaksınız. Yarın sandıkta vereceğiniz oy Türkiye'nin geleceğini çok yakından ilgilendiriyor. Türkiye özellikle dünyada pek çok ülkenin büyük atılımlar yaptığı dönemlerde kendi iç sıkıntılarından dolayı atılımlarını gerçekleştiremeyen bir ülke. Türkiye maalesef önemli bir zaman dilimini kendi enerjisini kendi içinde harcayarak geçirdiği için dünyanın büyümesinden zamanında ciddi pay alamamış ülke. Yarın sandığa gideceğiz, biz istiyoruz ki güçlü bir evet çıksın. Bazı arkadaşlarımız da hayır çıksın istiyor. Kararı siz vereceksiniz. Kararı verirken inanın herşeyi en ince noktasına kadar değerlendirip sonradan kararınızı oluşturmanız önemli. Sonuç ne çıkarsa çıksın başımızın üstündedir. Hiç kimsenin çıkan sonucu tartışma hakkı ve lüksü de yoktur. Türkiye maalesef uzun yıllar istikrarsız dönemler yaşadığı için Türkiye arzu ettiği büyümeyi yakalayamadı. Bu arada Türkiye'nin kaybettiği yılları kaybetmeyen ülkelerin ne noktaya geldiğini iyi biliyoruz."



Bakan Işık konuşmasının ardından 'evet' yazılarının asılı olduğu kaleye şut çekti.



- Kocaeli