Bakan Işık: Sonuç Ne Çıkarsa Başımızın Üstündedir (2)

ESNAFI ZİYARET ETTİ



Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, İzmit'te esnafı ziyaret etti. İşyerlerini ziyaret ederek esnafla selamlaşıp sohbet eden Bakan Işık, daha sonra bir çay ocağına oturup vatandaşlarla birlikte çay içti. Burada bir vatandaş tespihini Bakan Işık'a hediye etti. Bakan Işık ise üzerinde taşıdığı kalemi vatandaşa hediye etti. Bakan Işık burada referandum un önemini anlatarak vatandaşların yarın mutlaka sandık başına gitmelerini, oylarını kullanmalarını istedi.