Bakan Işık: 'S-400'ler Konusunda Son Karar Aşamasındayız' - Washıngton

ABD'de katıldığı bir panelde Rakka operasyonuna ilişkin değerlendirmeler yapan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "ABD'li mevkidaşımla bugün PYD meselesini öncelikli olarak konuştuk. PYD, bir terörist örgütün koludur. Konuyu dostane bir şekilde karşılıklı olarak müzakere ettik. Şu anda (Rakka operasyonu anlamında) kesinleşmiş bir kararın olmadığını belirtmek durumundayım." dedi.



Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Washington Ofisi tarafından Washington'da düzenlenen panelde konuşan Bakan Işık, ABD ile Türkiye arasındaki Suriye merkezli konulardaki işbirliğine ilişkin önemli açıklamalar yaptı.



PKK'nın Suriye uzantısı PYD ve Rakka operasyonu konusunda ABD'li mevkidaşı ile sabah saatlerinde Pentagon'da 1,5 saatlik verimli bir görüşme yaptıklarını anlatan Işık, "ABD'li mevkidaşımla bugün PYD meselesini önceliki olarak konuştuk. PYD, bir terörist örgütün koludur. Konuyu dostane bir şekilde karşılıklı olarak müzakere ettik. Şu anda (Rakka operasyonu anlamında) kesinleşmiş bir kararın olmadığını belirtmek durumundayım." dedi.



Türkiye'nin her platformda PYD ile ilgili hassasiyetlerini dile getirdiğini vurgulayan Işık, bu konuda Trump yönetimi ile yakın bir temas halinde olduklarını ve konuştuklarını vurguladı.



"S-400'ler konusunda son karar aşamasındayız"



Türkiye'nin maruz kaldığı tehditler karşısında acilen bir hava savunma sistemine ihtiyacının olduğunu belirten Işık, "(S-400'lerle ilgili süreçte) Son karar aşamasındayız. Son karar, Cumhurbaşkanımız ile Başbakanımız tarafından verilecek." şeklinde konuştu.



Türkiye'nin NATO üyesi bir ülke olarak bu ihtiyacını öncelikle NATO kapsamı içinde gidermek istediklerini, ancak bunun mümkün olmaması üzerine farklı arayışların gündeme geldiğini kaydeden Işık, S-400'lerle ilgili sürecin bir anda alınmış bir karar olmadığına işaret etti.



"ABD'nin verdiği karşılık son derece önemli"



Esed rejiminin İdlib'deki kimyasal silah kullanımı üzerine ABD'nin rejime ait Şayrat Hava Üssü'nü füzelerle vurmasıyla ilgili değerlendirmesinde Bakan Işık şunları dile getirdi:



"Donald Trump'ın cesaret verici karşılığı bölgede çok büyük bir sempati oluşturdu. Önemli bir moral ve sempatiye neden oldu. ABD'nin verdiği karşılık son derece önemli ve değerlidir ve sürdürülmelidir."



Bakan Işık, "Keşke 3 yıl önce Obama yönetimi kimyasal silah ilk kullanıldığında gerekli karşılığı vermiş olsaydı bölge bu kadar büyük bir karmaşaya sürüklenmemiş olurdu." değerlendirmesini yaptı.



Esed'in Rusya tarafından desteklenmesinin kabul edilemez olduğunu dile getiren Işık, "Esed'li bir çözüm mümkün olamaz. Esed ile ancak çözümsüzlük olur." şeklinde konuştu.



Fırat Kalkanı Harekatının başarısına da vurgu yapan Işık, gerekli görülmesi halinde aynı amaçlar doğrultusunda yeniden bir operasyon yapılabileceğini anlatan Işık, bu konuda kapının tamamen kapalı olmadığının altını çizdi.



Sincar'daki PKK varlığına da işaret eden Işık, Türkiye'nin her şart ve mekanda PKK ile mücadeleye devam edeceğinin altını çizerek Sincar'da bir PKK varlığına izin verilmeyeceğini belirtti.