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Bakan Işık Pentagon'da
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Bakan Işık Pentagon'da

ABD Savunma Bakanı Mattis ile Pentagon'da bir araya gelen Milli Savunma Bakanı Işık, "İki ülkenin karşı karşıya kaldığı ortak tehditler, iki ülkenin ortak çabasını ve ortak hareket etmesini gerekli kılıyor.

Bakan Işık Pentagon'da

ABD Savunma Bakanı Mattis ile Pentagon'da bir araya gelen Milli Savunma Bakanı Işık, "İki ülkenin karşı karşıya kaldığı ortak tehditler, iki ülkenin ortak çabasını ve ortak hareket etmesini gerekli kılıyor." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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