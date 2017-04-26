Bakan Işık: İkinci Kandil'e Müsaade Etmeyeceğiz

Türkiye'nin Sincar ve Karaçok Dağı'ndaki terör örgütü PKK hedeflerine yönelik düzenlediği hava harekatına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Işık, "Sincar'ın ikinci kandil olmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Bakan Işık: İkinci Kandil'e Müsaade Etmeyeceğiz

Türkiye'nin Sincar ve Karaçok Dağı'ndaki terör örgütü PKK hedeflerine yönelik düzenlediği hava harekatına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Işık, "Sincar'ın ikinci kandil olmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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