Bakan Işık: İkinci Kandil'e Müsaade Etmeyeceğiz
Türkiye'nin Sincar ve Karaçok Dağı'ndaki terör örgütü PKK hedeflerine yönelik düzenlediği hava harekatına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Işık, "Sincar'ın ikinci kandil olmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.
Türkiye'nin Sincar ve Karaçok Dağı'ndaki terör örgütü PKK hedeflerine yönelik düzenlediği hava harekatına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Işık, "Sincar'ın ikinci kandil olmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.
Kaynak: Dunya.com
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