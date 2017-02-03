Bakan Işık: Devlet Protokolünde Yer Alanların Tören Mangası ile Hatıra Fotoğrafı Çektirmesi TSK'da...

MİLLİ Savunma Bakanı Fikri Işık, "Edirne ziyaretimiz sonrası bazı CHP'li siyasetçiler, kahraman askerlerimizi rencide edici iddialarda bulundular. Devlet protokolünde yer alanların askeri birlik ziyaretlerinde Tören Mangası ile hatıra fotoğrafı çektirmesi TSK'da genel bir uygulamadır" dedi.



Milli Savunma Bakanı Işık, Edirne ziyareti sırasında, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Piyade Tugay Komutanlığı önünde karşılama mangasının diz çökerek, verdiği hatıra fotoğrafının tartışmalara neden olması üzerine açıklama yaptı. Bakan Işık, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden paylaştığı mesajında, "Edirne ziyaretimiz sonrası bazı CHP'li siyasetçiler, kahraman askerlerimizi rencide edici iddialarda bulundular. Devlet protokolünde yer alanların askeri birlik ziyaretlerinde Tören Mangası ile hatıra fotoğrafı çektirmesi TSK'da genel bir uygulamadır. Her türlü hain odağa karşı dimdik ayakta olan Türk askerimizi siyaset malzemesi yapmak hiç kimseye fayda sağlamaz" dedi.



- Ankara