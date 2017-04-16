Bakan Işık: Çift Başlılık Ortadan Kalkacak

MİLLİ Savunma Bakanı Fikri Işık bundan sonra siyasetçinin daha çok çalışacağını, yüzde 50'ye ulaşmak için gayret göstereceğini belirterek, "Bu yeni sistemle Türkiye artık istikrarını sandıkta sağlayacak, çift başlılık ortadan kalkacak" dedi.



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini öngören anayasa değişikliği için dün yapılan halk oylamasının resmi olmayan sonuçlarının açıklanmasının ardından partililer Ak Parti Kocaeli İl Başkanlığı'nın önünde toplanarak kutlama yaptı. Havai fişek gösterisinin yapıldığı kutlamada konuşan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Türk demokrasisinin üzerinde spekülasyon yapanlar bugün yine kaybetti. Türk demokrasisini ayıplı göstermeye çalışanlar bugün yine kaybeden tarafta yer aldı. Ama Türkiye'ye güvenen, Türk halkının iradesine güvenen beşeri manada halkın iradesinin üzerinde hiçbir irade tanımayanlar bugün yine kazandı" dedi. Bakan Işık başarıyla gurur duyulması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:



"Nasıl bir başarının elde edildiğini aslında çok fark etmedik henüz. Yüzde 52'lik oy oranını bazıları 'Yav acaba mı?' diye yorumlamasın. Bu demokraside son derece önemlidir. Bu başarıyla gurur duymalısınız. Elbette bu başarının en büyük mimarı cumhurbaşkanımızdır. Bu başarımızın mimarlarından cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı başbakanımız sayın Binali Yıldırım'dır. Yine bu başarının önemli mimarlarından birisi MHP'nin Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'dir. Bunun yanında BBP Genel Başkanı ve evet oyu için destek veren herkes bu başarının mimarıdır. Artık Türkiye hükümet sistemini değiştiriyor. Bundan sonra siyasetçi daha çok çalışacak. Yüzde 50'ye ulaşmak için daha büyük gayret gösterecek. Bundan sonra siyasetin dili yumuşayacak, bundan sonra siyasetçi daha kucaklayıcı olacak, daha kapsayıcı olacak, ötekileştiren, ayrıştıran siyasetçi dönemi yerini daha birleştiren daha kucaklayan bir siyaset söylemine bırakacak. Artık bu yeni sistemle Türkiye artık istikrarını sandıkta sağlayacak, çift başlılık ortadan kalkacak ve Allah'ın izniyle Türkiye emin adımlarla yoluna devam edecek."



Bakan Işık, "Bu değişikliğin kabul edilmesi aslında ortaya çıkan sonuç siyasetin alternatifinin yine siyaset olduğunu ortaya çıkardı. Vesayet heveslilerinin bir kez daha hevesi kursağında kaldı. Bakan Işık, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan" diye tempo tutan gençleri ise "Gençler başkan değil cumhurbaşkanı, sistemimizin adı Cumhurbaşkanlığı Sistemi" diye uyardı.



- Kocaeli