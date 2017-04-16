Bakan Işık: Bundan Sonra Herkesin Yapacağı Şey Sonucu Olduğu Gibi Kabullenmek

MİLLİ Savunma Bakanı Fikri Işık oyunu kullanırken, sonucun ülke için hayırlı olmasını isteyerek, "Sonuç ne olursa olsun ülkemiz için gerçekten yeni bir sürecin başlangıcı olsun. Bugüne kadar her kim ne dediyse dedi. Bundan sonra herkesin yapacağı şey sonucu olduğu gibi kabullenmek ve Türk halkının kararına saygı duymak ve bundan sonraki tüm tavırlarını sandıktan çıkacak karara göre şekillendirmektir" dedi.



Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile eşi Nigar Işık oylarını Kocaeli'nin Başiskele İlçesi'nde Damlar İlkokulu 1038 numaralı sandıkta kullandı. Bakan Işık oyunu kullanmasının ardından yaptığı açıklamada, şöyle dedi:



"Sadece benim kullandığım oy değil, tüm sandığa giderek vatandaşlık görevini yapan bütün vatandaşlarımızın kullandığı oy ülkemiz için, milletimiz için çok güzel günlerin habercisi olsun. Gerçekten Türkiye demokraside olgunluk seviyesine ulaşmış bir ülkedir. Allah'a hamdolsun seçim günü halkımız dikkatle ve kararlılıkla sandığa geliyor oyunu titizlilikle kullanıyor. Bunun sonucunda da dünyaya örnek olacak seçim sonuçları ortaya çıkıyor. Türkiye bu noktada hem seçmenimizin, halkımızın titizliği açısından, hem de seçime katılımın yüksekliği açısından örnek bir ülke. Bugün de inanıyorum yüzde 90'lara varan katılımla bu referandum u gerçekleştirmiş oluruz. Demokraside örnek gösterilen ülkelerdeki seçime katılım oranları ve hele hele bunun gibi halk oylamalarına katılım oranlarının çok düşük kaldığı düşünülürse Türkiye'nin demokratik haklarını kullanma noktasında ki kararlılığının ne kadar güçlü ve yüksek olduğunu bugün de inşallah görmüş olacağız ve tüm dünyaya göstermiş olacağız."



Çok yoğun bir kampanya döneminin geçtiğini söyleyen Bakan Işık konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Herkes özgürce kampanyasını yaptı. Bugün halkımız sandığa gidip tercihini yapacak ve Türkiye'nin cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçip geçmeyeceği bu akşam sandıklar açıldıktan sonra birkaç saat içerisinde netleşmiş olacak. Sonuç ne olursa olsun ülkemiz için hayırlı olsun. Sonuç ne olursa olsun ülkemiz için gerçekten yeni bir sürecin başlangıcı olsun. Bugüne kadar her kim ne dediyse dedi. Bundan sonra herkesin yapacağı şey sonucu olduğu gibi kabullenmek ve Türk halkının kararına saygı duymak ve bundan sonraki tüm tavırlarını sandıktan çıkacak karara göre şekillendirmektir. Ben ülkemiz için, demokrasimiz için gelecek nesillerimiz için yeni bir başlangıca vesile olmasını temenni ediyorum"



- Başiskelekocaeli