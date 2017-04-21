Bakan Işık: "Bizim Nihai Hedefimiz, Kendi Hava ve Füze Savunma Sistemimizi Kendimizin Geliştirmesi....
-Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın soruları yanıtlaması Milli Savunma Üniversitesi 2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılı askeri öğrenci alımı tanıtım toplantısı, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın katılımıyla Bakanlık binasında gerçekleşti.
-Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın soruları yanıtlaması Milli Savunma Üniversitesi 2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılı askeri öğrenci alımı tanıtım toplantısı, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın katılımıyla Bakanlık binasında gerçekleşti. Bakan Işık, toplantıda soruları yanıtladı.