Bakan Işık: "Bizim Nihai Hedefimiz, Kendi Hava ve Füze Savunma Sistemimizi Kendimizin Geliştirmesi....

-Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın soruları yanıtlaması Milli Savunma Üniversitesi 2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılı askeri öğrenci alımı tanıtım toplantısı, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın katılımıyla Bakanlık binasında gerçekleşti.

Bakan Işık: 'Bizim Nihai Hedefimiz, Kendi Hava ve Füze Savunma Sistemimizi Kendimizin Geliştirmesi....

-Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın soruları yanıtlaması Milli Savunma Üniversitesi 2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılı askeri öğrenci alımı tanıtım toplantısı, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın katılımıyla Bakanlık binasında gerçekleşti. Bakan Işık, toplantıda soruları yanıtladı.

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