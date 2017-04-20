Bakan Işık: Biz Bu Riski Almazsak Sektör Nasıl Büyüyecek ?

MİLLİ Savunma Bakanı Fikri Işık, "Maalesef dünyada çok milliyetçi bir ülke olarak gözükürüz,Türkler olarak. Fakat iş icraata geldiği zaman bu milliyetçiliğin bazen m'sinden bile eserin kalmadığını da biliriz. Öyle şeyler yaşıyoruz ki, çıktığında konuştuğunda mangalda kül bırakmayanlar bir yerli silahla yabancı silah arasında tercihe geldiği zaman aman benim başım ağrımasın. Yerli silahta risk olur. Bizde çağırıp soruyoruz arkadaşlar biz bu riski almazsak bu sektör nasıl büyüyecek ? Onun için sözde değil özde milliyetçi olacağız. Milliyetçiliğimiz sözümüzden çok özümüze yansıyacak" dedi.



Milli Savunma Bakanı Fikri Işık Savunma ve Havacılık Sanayi İmalatçılar Derneği'nin Genel Kurulu'na katıldı. Bakan Işık, "Maalesef dünyada çok milliyetçi bir ülke olarak gözükürüz,Türkler olarak. Fakat iş icraata geldiği zaman bu milliyetçiliğin bazen m'sinden bile eserin kalmadığını da biliriz" dedi. Bakan konuşmasını şöyle sürdürdü:"Bütün bunlar bizi savunma sanayinde dünyanın önemli ülkeleri arasına sokacak. Şu anda ilk 15'teyiz. Hedefimiz kısa sürede ilk 10'unun içerisine girmek. Bunun için bugüne kadar yaptığımız işler, elde ettiğimiz başarılar bize ciddi özgüven kazandırdı. Özgüvenimiz, birikimimiz var aslında yetenekli bir insan yapımız da var bu konuda harcamaya hazır kaynağımızda var o zaman burada organizasyon kabiliyetimize bir daha dönüp bakacağız, çok daha güçlü organizasyonlarla, çok daha güçlü ulusal ve uluslararası işbirliği ile savunma ve havacılık sanayisinde Türkiye'yi hak ettiği yere getireceğiz. Türkiye için bu bir zorunlu istikamettir. Türkiye hiç bir zaman güvenliğini ve savunmasını riske edemez. Başkasına emanette edemez. Ülkenin ihtiyaçları savunma sanayisini çok daha iyi bir noktaya getirmek için yeterli. Ama bir şeyi de ifade etmem lazım, maalesef dünyada çok milliyetçi bir ülke olarak gözükürüz,Türkler olarak. Fakat iş icraata geldiği zaman bu milliyetçiliğin bazen m sinden bile eserin kalmadığını da biliriz. Öyle şeyler yaşıyoruz ki, çıktığında konuştuğunda mangalda kül bırakmayanlar bir yerli silahla yabancı silah arasında tercihe geldiği zaman aman benim başım ağrımasın. Yerli silahta risk olur. Bizde çağırıp soruyoruz arkadaşlar biz bu riski almazsak bu sektör nasıl büyüyecek ? Onun için sözde değil özde milliyetçi olacağız. Milliyetçiliğimiz sözümüzden çok özümüze yansıyacak." - Ankara