Bakan Işık: 'Bayraktar İha İşaretledi, Atak Helikopterimiz Vurdu'

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, TCG Bayraktar gemisinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim törenine katıldı. Milli silahların terörle mücadelede fark oluşturduğuna dikkat çeken Işık, "Geçen iftiharla izledik. Bayraktar İHA terörist hedefleri işaret koyuyor, atak helikopterimiz de o hedefleri imha ediyor" dedi.



İlk milli amfibi tank çıkarma gemisi TCG Bayraktar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. Tuzla Anadolu Tersanesi'nde düzenlenen törene Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele ve çok sayıda davetli katıldı.



"Bayraktar İHA işaretledi, atak helikopterimiz vurdu" Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık büyük bir gurur yaşadıklarını vurgulayarak, "Türkiye geride kalan 14 yılda hayatın her alanında büyük bir gelişime imza attı. Özellikle savunma sanayimizin geldiği seviye bu büyük değişimi açıkça ortaya koymakta. Savunma sanayiinde milli teknolojilerin kullanılması, ordumuzun caydırıcı gücünü arttırıyor. Mili silahlarımızı kullanmanın terörle mücadelede nasıl bir fark oluşturduğunu görüyoruz. Geçen gün iftiharla izledik. Bayraktar İHA, terörist hedeflere işaret koyuyor, atak helikopterimiz de o düşman hedeflerini imha ediyor. Artık hamdolsun büyük bir aşama kaydettiğimizi dünya kabul ediyor" diye konuştu. Türkiye'nin dünyada bir savaş gemisinin milli olarak tasarım ve inşasını gerçekleştirebilen 10 ülkeden biri konumuna geldiğini belirten Işık, "MİLGEM projesi ile elde ettiğimiz başarılar sonucunda, geçmişte neredeyse tamamıyla dışa bağımlı olduğumuz seviye ile günümüzde ulaştığımız seviye arasında göz ardı edilemeyecek büyük bir fark bulunmaktadır. Su üstü askeri gemi ihtiyaçlarımız yurt içinde karşılayabiliyoruz. Askeri denizcilik sektörünün bugünkü durumuna bakıldığında, geçmişte yurt dışında tedariki gerçekleştirilen birçok projenin bugün mili imkanlar ile yapıldığı görülüyor. Bugüne kadar askeri ve özel tersanelerde inşası yapılarak deniz kuvvetleri komutanlığına teslim edilen 40'a yakın platform var. Hali hazırda sözleşmeleri devam eden 20'den fazla platform inşası devam ediyor" şeklinde konuştu.



Bakan Işık, Türk Deniz Kuvvetleri'nin "Bayraktar" ve ekim ayında teslim alınacak "Sancaktar" gemileri ile bu coğrafyadaki en modern çıkarma gemilerine sahip olacağını da kaydetti. Bostanoğlu: "Akdeniz'deki yetki alanlarımıza yönelik teşebbüsleri takip ediyoruz" Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ise, 2016 ve 2017 yılında birçok askeri geminin inşa başlangıcı ve denize inişine şahit olduklarını hatırlatarak, "İlk defa bu büyüklükte bir amfibi geminin milli sanayimiz tarafından inşa edilmesinin haklı onurunu taşıdığımızı ifade etmek istiyorum. Aslında bu onur bütün milletimize aittir" diye konuştu.



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