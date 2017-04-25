Bakan Işık Asırlık Komutanlık Binasına Sahip Çıktı

Tarihi Edirne 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı binası, Milli Savunma Bakanlığı tarafından restore edilecek.



1899 yılında Edirne halkının desteği ile yapılan eski adı müşirlik (komutanlık) binası restorasyonunun, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın desteği ile 2018 yılının sonuna kadar gerçekleşeceği öğrenildi. Edirne Valiliği ve Edirne Belediyesinin talip olduğu tarih kokan 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı binası, tarihi dokusu bozulmadan restorasyon edilerek bugünkü şekliyle hizmet vermeye devam edecek.



Edirne Valisi Günay Özdemir, geçtiğimiz aylarda Edirne'nin bir meydanın olmadığını, acil bir şekilde Edirne'ye meydan yapılması gerektiğini açıklamıştı. Edirne Belediyesi ve Valilik ortak bir projeye imza atarak meydan projesi hazırladı. Selimiye Camii, Eski Cami ve Üç Şerefeli Camii'nin sınırlarını oluşturduğu alan meydan projesine dahil edildi. Bazı iş yerlerinin yıkılacağı ve projenin içinde yer alan 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı binasının Valiliğe verileceği söz konusu olmuştu. - EDİRNE