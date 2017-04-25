''Bakan Işık, Adil Öksüz'le Görüştü" İddiasına Hukuki Süreç Başlatıldı

Milli Savunma Bakanlığı, CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in darbe gecesinden önce Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın firari Adil Öksüz ile görüştüğü iddiasına ilişkin hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı. CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde Milli Savunma Bakanı Işık'ın darbe girişiminin kilit isimlerinden olduğu belirtilen Adil Öksüz'le görüştüğü iddiasına ilişkin Milli Savunma Bakanlığından açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Eren Erdem'in Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'a yönelik ortaya attığı gerçeklerle hiçbir ilgisi olmayan deli saçması iddialarına ilişkin hukuki süreç başlatılmıştır" denildi.



(İlker Turak / İHA)