Bakan Işık, ABD Savunma Bakanı Mattis Ile Görüştü

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ile Savunma Bakanlığı'nda (Pentagon) bir araya gelen Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "İki ülkenin karşı karşıya kaldığı ortak tehditler, iki ülkenin ortak çabasını ve ortak hareket etmesini gerekli kılıyor." dedi.



Bakan Işık, Mattis tarafından Pentagon'da resmi törenle karşılandı, daha sonra heyetler arası görüşme gerçekleştirildi.



Görüşmede Işık'ın yanı sıra Türkiye'nin ABD Büyükelçisi Serdar Kılıç ve diğer Türk yetkililer yer alırken, ABD tarafında ise Mattis'ten başka ABD Genel Kurmay Başkanı Joseph Dunford'ın da olduğu bir heyet hazır bulundu.



"Şayrat Üssü'nün vurulması memnuniyet verici"



Görüşmenin başında basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Bakan Işık, "ABD'nin, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin İdlib'de gerçekleştirdiği kimyasal silah saldırısına karşı rejimin elindeki Şayrat Hava Üssü'nü vurmasını memnuniyetle karşıladıklarını" dile getirdi.



İki önemli NATO müttefikinin arasındaki ilişkinin daha da derinleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Işık, "İki ülkenin karşı karşıya kaldığı ortak tehditler, iki ülkenin ortak çabasını ve ortak hareket etmesini gerekli kılıyor." dedi.



Fikri Işık, "Bugün, bölgemizde terörizmden ortaya çıkan tehditleri bertaraf etmenin yollarını ve araçlarını konuşacağız. Bu bağlamda bizim kararlı ve etkili çabalarımızı gerektiren mevcut tüm konuları, bölgesel ve küresel güvenlikle ilişkili tüm konuları ele alacağız."



ABD Savunma Bakanı Mattis de ABD ile Türkiye arasında uzun yıllara dayanan stratejik iş birliğine vurgu yaptı. Başta NATO kapsamında olmak üzere birçok konuda ABD ile Türkiye'nin iş birliği yaptığını ifade eden Mattis, "ABD ve Türkiye orduları PKK ve DEAŞ terörizmi de dahil olmak üzere geniş bir ortak tehdit yelpazesine karşı birlikte çalışıyorlar." diye konuştu.



Mattis'ten Fırat Kalkanı'na övgü



Bakan Işık ile şubat ayında Brüksel'de görüştüklerini ifade eden Mattis, Türkiye'nin hem NATO'da hem de DEAŞ karşıtı koalisyonun değerli bir üyesi olduğunu söyledi.



Mattis, "Koalisyonun İncirlik Üssü'nden gerçekleştirdiği entegre hava operasyonları ve cesur Türk kuvvetlerinin Fırat Kalkanı Operasyonu ile sınırı DEAŞ'a kapatması, iki ülkenin de bu operasyonda (DEAŞ karşıtı operasyon) yüksek önceliklerini gösteriyor." değerlendirmesini yaptı.



Türkiye'nin Suriye mültecilerine ev sahipliği yapmasını da takdir ettiğini ifade eden Mattis, Suriye iç savaşı konusunda daha fazla adımın atılması gerektiğini ve iki ülkenin Suriye'deki iç savaşın çözümü için de birlikte çalıştığının altını çizdi.