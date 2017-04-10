Bakan Işık, ABD Savunma Bakanı Mattis ile Görüşecek

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, ABD Savunma Bakanı James Mattis ile Washington'da bir araya gelecek.



Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, 13 Nisan Perşembe günü ABD Savunma Bakanı James Mattis ile görüşme gerçekleştirecek. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakan Işık ve ABD'li mevkidaşı Mattis, Washington'da yapılacak görüşmede Münbiç, Rakka ve Suriye ile ilgili son gelişmeleri ele alacak. - ANKARA