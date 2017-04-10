Bakan Işık, ABD'li Mevkidaşıyla Görüşecek
Milli Savunma Bakanı Işık, "ABD Savunma Bakanı Mattis ile Washington'da önemli bir görüşme gerçekleştireceğiz.
Milli Savunma Bakanı Işık, "ABD Savunma Bakanı Mattis ile Washington'da önemli bir görüşme gerçekleştireceğiz." dedi.
Kaynak: Dunya.com
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