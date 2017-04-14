Bakan Fikri Işık: TCG Bayraktar Tüm Testleri Başarıyla Geçti

İlk milli tank çıkarma gemimiz TCG Bayraktar yapılan tüm testleri başarıyla tamamladı. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık bu haberi Twitter adresinden duyurdu.

Bakan Işık paylaşımında, "Şanlı Türk Bayrağımızı denizlerde şerefle dalgalandıracak ilk milli tank çıkarma gemimiz TCG Bayraktar tüm testleri başarı ile geçti." ifadelerini kullandı.

İşte Fikri Işık'ın tweeti:

