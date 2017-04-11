Bakan Fikri Işık Sakarya Makine İmalatçılar Birliği Üyeleriyle Bir Araya Geldi

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık katıldığı toplantıda, "Hedefimiz yüzde 80'in üzerinde bir yerlilik oranına ve çok yüksek bir niteliğe kavuşmak" dedi.



Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Sakarya Makine İmalatçılar Birliği üyeleriyle bir araya geldi. Bakan Işık'a AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Şaban Dişli, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ve davetliler katıldı.



"Hedefimiz yüzde 80'in üzerinde bir yerlilik oranına ve çok yüksek bir niteliğe kavuşmak"



Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, yaptığı konuşmada, "Savunma sanayisinde son 14 yılda çok önemli gelişmeler olduğunu biliyorsunuz. Bugün Türkiye savunma sanayinde yerlilik oranını yüzde 24'ten yüzde 60'a çıkarmayı başarmış bir ülkedir. Sadece nicelik artışı değil aynı zamanda bir nitelik artışını yakaladığımızı belirtmek isterim. Hedefimiz yüzde 80'in üzerinde bir yerlilik oranını savunma sanayisinde ulaşmaktır. Bugün çok önemli silahlarımızı nereyse bütün parçalarıyla yerli üretir hale geldik. Ancak Türkiye gibi bir ülkeye bu geldiğimiz nokta yakışmaz. Hedefimiz yüzde 80'in üzerinde bir yerlilik oranına ve çok yüksek bir niteliğe kavuşmak. Türkiye'nin bu konuda ciddi bir birikimi var. Bu birikimi heba edilebilir, hiçbir tanesi göz ardı edilebilir birikimler değildir. En önemli birikimlerimizden bir tanesi Sakarya'dır. Özellikle tank palet fabrikamız, buradaki demir yoluyla ilgili, vagonla ilgili yani Sakarya'daki bu birikimi bizim savunma sanayi için en iyi derecede değerlendirmemiz gerekiyor" dedi.



"Çift başlılığı ortadan kaldırmalıyız"



16 Nisan çift başlılığı ortadan kaldırılması gerektiğini de belirten Bakan Işık, "Halk icraatı hükumetten bekliyor. Yarın Türkiye'nin bundan dolayı bir daha bedel ödemeyeceği garantisi de yoktur. Onun için bizim 16 Nisan da bu çift başlılığı ortadan kaldırma mecburiyetimiz var. Yoksa ülkemiz yeni bedeller ödeme riski ile karşı karşıya kalabilir. Onun için biz diyoruz ki gelin 16 Nisan'da bu anayasayı, hükumet sistemini değiştirelim. Fiilen geçtiğimiz başkanlık sistemini ki bazı düzenlemeler yaptığımız için adına cumhurbaşkanlığı hükumet sistemi diyoruz. Cumhurbaşkanı hükumet sistemini artık resmileştirelim. Artık bir gövdede iki baş olmaz. Bir gövdede iki baş ya masallarda yada efsanelerde olur. Eğer Türkiye 16 Nisan'da 'evet' derse işte o zaman Türkiye çift başlığı ortadan kaldırmayı başaracak. Türkiye bir daha cumhurbaşkanı ve başbakan kavgalarına zaman harcamayacak" diye konuştu. - SAKARYA