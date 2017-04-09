Bakan Faruk Özlü, Dilek Feneri Uçurdu
Bakan Faruk Özlü, dilek feneri uçurduDÜZCE - Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Düzce'de dilek feneri uçurdu, Düzce'nin Türkiye birincisi olmasını diledi.
Bakan Faruk Özlü, dilek feneri uçurdu
DÜZCE - Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Düzce'de dilek feneri uçurdu, Düzce'nin Türkiye birincisi olmasını diledi.
Referandum çalışmaları kapsamında Düzce'de bir takım etkinliklere katılan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü akşam saatlerinde milletvekilleri Fevai Arslan, Ayşe Keşir, Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, AK Parti İl Başkanı Hikmet Keskin ve partililerle birlikte Anıtpark alanında dilek feneri uçurdu. Bir anda gökyüzü dilek fenerleri ile doldu. Etkinliğin sonunda basının sorularını yanıtlayan Bakan Faruk Özlü, Düzce'deki coşkuyu görüyorsunuz. Bugünde esnafı dolaştık sadece bir esnaf düşük bir tahminde bulundu yüzde 60 evet yüzde 40 hayır. Diğerlerinin tamamı bu referandum da evet oyu vereceklerini söylediler. Ben son derece umutluyum. Düzce kararını vermiş, Düzce çok iyi inşallah rekor düzeyde bir oy oranı bekliyoruz. Çok olumlu, ben çok olumluyum" dedi.
Basın mensuplarının "Ne dilediniz" sorusuna Bakan Özlü, "Ne dileği tabi ki Türkiye'nin birincisi olmasını istiyoruz dileğimiz odur" diye konuştu.
Türkiye genelinde durumun da iyi olduğunu işaret eden Bakan Faruk Özlü, "Türkiye'nin her yerinde büyük bir sempati var, müthiş bir teveccüh var. Gayet olumlu, hiçbir sorun yok" ifadelerini kullandı. Bakan Özlü etkinliğin ardından alandan ayrıldı.