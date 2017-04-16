Bakan Faruk Çelik Şanlıurfa'da oyunu kullandı

Bakan Faruk Çelik: "Halkımızın iradesine sonsuz saygımız var"



ŞANLIURFA - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Şanlıurfa'da oyunu İbrahim Tatlıses İlköğretim Okulunda kullandı.

Oyunu Haliliye ilçesinde bulunan İbrahim Tatlıses İlköğretim Okulunda 2278 numaralı sandıkta kullanan Bakan Faruk Çelik, sandık görevlileriyle tokalaşıp hatıra fotoğrafı çektirdi. Çelik, oy kullanma işleminin ardından yaptığı açıklamada, "Evet son derece önemli bir sistem değişikliğini içeren referandum günü geldi. Bizler de oyumuzu kullandık. Gayet güzel, sükunet içerisinde bir seçim sürüyor. Umuyorum Türkiye genelinde de öyle geçer. ve bu referandum sürecini geride bırakırız. Akşam sandıklar açılınca da nasıl bir etkinlik yapacağımıza neticeye göre bakacağız tabi, bilemiyoruz. Halkımızın iradesine sonsuz saygımız var. Vatandaşlarımızın en doğru kararı ortaya koyacaklarına inancımız tamdır" şeklinde konuştu.