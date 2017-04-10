Bakan Faruk Çelik, Rışvan Aşiretinin Mitingine Katıldı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Rışvanlılar Derneği tarafından düzenlenen mitinge katıldı.



Rışvanlılar Derneği tarafından düzenlenen ve yüzlerce kişinin katılığı mitingde vatandaşlara seslenen Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, kimsenin rengi ve ırkıyla ilgilenmediklerini belirterek, "Kimin rengi neymiş kimin ırkı neymiş, biz bununla uğraşmıyoruz. Biz insana insanca değer veriyoruz. Yanı başımızda, Suriye'de nükleer silah kullananlar insan olabilir mi. Maalesef insanlıktan nasibini almayanlar, sözüm ona çağdaş diye, medeni diye, insan hakları diye, özgürlük diye mangalda kül bırakmayıp insanları katledenler yanı başımızdalar. Ateş çemberinin içindeyiz. Sizler yüzyıl öncesini bilirsiniz. Şanlıurfa teslim olmadı, namusunu teslim etmedi. Halen o yılların, o kurtuluş mücadelesinin minarelerindeki kurşun izleri duruyor. Urfa dostunu da düşmanını da biliyor. Urfa kiminle yol yürüyeceğini biliyor. Urfa Türkiye'nin çimentosudur. Urfa Türkiye'nin güvencesi, birliğimizin sembolüdür" dedi.



"16 Nisanda kim hayır diyor, bir bakın"



Hayır diyenlerin köklerinin batıya kadar gittiğini dile getiren Bakan Çelik, "Hayır diyenlerin kökleri nereye uzanıyor. Kökleri Hollanda'ya kadar gidiyor, Almanya'ya kadar gidiyor, gizli örgütlere kadar gidiyor. Size ne Hollanda, size ne Almanya, size ne gizli örgütler. Türkiye de sistem öyle olur böyle olur sana ne. Biz sizin sisteminize karışıyor muyuz. Biz senin sistemine karışmayacağız ama Türkiye bağımsız bir ülke, sen gelip Türkiye'nin sistemine karışacaksın. Burası Türkiye, bu şanlı şerefli millet kendi işine kimseyi karıştırmaz. Bir televizyon programında bana Şanlıurfa'dan ne bekliyorsunuz diye sordular. Ben de Şanlıurfalılara güveniyorum dedim. Bu parti seçimi değil, milletvekili seçmiyorsunuz, belediye başkanı seçmiyorsunuz, muhtar seçmiyorsunuz. Bu Türkiye'de yürüyecek bir sistem, hız alabileceğimiz bir sistem değişikliğidir. Partiyle ilgisi yok. Kendi çocuklarınız için, kendi geleceğiniz için, kendi torunlarınız için. Pazar günü yüzde seksenlerin üzerinde oy verin ki 30 tane büyükşehir içerisinde o gece ilan edilmesini istiyorum. O gece televizyonlar diyecek ki 30 büyükşehir içerisinde Peygamberler şehri birinci oldu" şeklinde konuştu.



AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise, "Bu Rışvan ailesini ben çok iyi tanıyorum. 11 Nisanda mitingimizde bütün aile fertlerimizle, bütün imkanlarımızla, bütün gücümüzle, orada olmayı istiyoruz çünkü Cumhurbaşkanımız gerçekten Şanlıurfa'yı çok seviyor. Bizden umudu ve beklentisi yüksek" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA