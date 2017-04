Bakan Faruk Çelik, AŞ Evini Ziyaret Etti

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, hayırseverler tarafından kurulan gönüllü kuruluşlar aşevini ziyaret ederek, ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ikramında bulundu.



Bakan Çelik, hayırsever vatandaşlar tarafından günde on binlerce kişiye ikramlarda bulunulan Aşevinin sorumluları ve sıcak yemek almaya gelen vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Çelik, vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi. Yemek kazanlarının önünde gelen vatandaşlara ikramda bulunan Bakan Faruk Çelik, bağışlardan ve yapılan yardımlardan dolayı hayırseverlere teşekkür etti. Şanlıurfa yardım severliğini kanıtlamış bir şehir olduğunu ifade eden Bakan Çelik, "Yardımsever Şanlıurfalı hemşehrilerimiz tarafından kurulan ve on binlerce vatandaşımıza sıcak yemek yardımında bulunan Gönüllü Kuruluşlar AŞ Evi yöneticilerini kutluyorum, emeği geçenlerden Allah razı olsun"dedi.



Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in AŞ evi ziyaretinde kendisine AK Parti Şanlıurfa İL Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül,Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol ve yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti. - ŞANLIURFA