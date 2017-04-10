Bakan Esnaf Ziyaretinde Balık Yedi

Kayseri'de bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, esnaf ziyareti yaptı, ikram edilen balıktan tattı.



Temaslarda bulunmak üzere memleketi Kayseri'de bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, esnafı gezdi. Hunat Mahallesi Sivas Caddesi üzerinde bulunan esnaflarla teker teker selamlaşan Bakan Özhaseki, onlarla sohbet etti. Balıkçıları gezen Bakan Özhaseki, kendisine ikram edilen balığın tadına bakarken, fotoğraf çekinmek isteyen vatandaşları da kırmadı.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin gezisine AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahid Özden ve partililer eşlik etti.



(Turan Bulut / İHA)