Bakan Eroğlu, Yangın Çıkan Yağ Fabrikasında İncelemelerde Bulundu

Bakan Eroğlu, yangın çıkan yağ fabrikasında incelemelerde bulundu



AFYONKARAHİSAR - Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar'da dün yangın çıkan yağ fabrikasında incelemelerde bulundu.

Yangın, Organize Sanayi Bölgesindeki bir yağ fabrikasında dün gece meydana gelmişti. Henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü çıkan yangının işletmenin gaz tanklarının olduğu bölümde başladığı öne sürülmüş ve hexan diye adlandırılan gazın parlaması ile başladığı iddia edilmişti. Yangında Sedat Taşar ve Yusuf Kalaycı'nın isimli 2 işçi ise yaralanmıştı. Yaralılardan birinin durumunun iyi olduğu ve ellerinde bir kısım yanıklar olduğu öğrenilirken, bir diğer yaralanın ise diğer boyun ve yüzü ile birlikte vücudunun bazı kısımlarında yanıklar olduğu ve bu yüzden İzmir'de yanık servisi bulunan bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

Meydana gelen yangının ardından söz konusu fabrikaya giderek beraberindekiler ile incelemelerde bulunan Bakan Eroğlu, ziyaret öncesi olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Yangının nedeninin halen araştırıldığını ifade eden Bakan Eroğlu, "Bir yağ fabrikası, Oruçoğlu Yağ Fabrikası'nda bir patlama olmuş. Ama sebebi nedir? Şu an da nedir bilemiyoruz. Gidip durumu göreceğiz, ben geçmiş olsun diyorum ve inşallah bir sıkıntı yoktur diye düşünüyorum. Büyük bir fabrika varmış 2 yaralı varmış. Bazen bu şekilde olabiliyor ama sebebini araştıracağız" diye konuştu.

Bakan Eroğlu'nun yangın bölgesinde yaptığı incelemede fabrika yönetimi tarafından basının görüntü almasına izin verilmedi.

Öte yandan, yangının yaşandığı Oruçoğlu Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den yapılan yazılı açıklamada ise yangının fabrikanın eski ekstraksiyon bölümünde meydana geldiği ve çıkan yangında 2 personelin 1 derecede hafifi şekilde yaralandıkları öne sürüldü. Açıklamada yaralıalrdna birinin ayakta tedavi edildiği diğerinin ise yüzünde iz kalmaması için İzmir de yanık tedavi merkezine sevk edildiği iddia edildi.

(GC-