Bakan Eroğlu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Elazığ'da

ELAZIĞ (İHA) –Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu,terörü bitirme konusunda kararlı olduklarını, Türkiye'nin güvenliği için mutlaka terör örgütlerinden temizlenmesi gerektiğini söyledi.



Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İzmir'de şehit düşen polis Fethi Sekin'in cenaze törenine katıldıktan sonra AK Parti Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na iştirak etti.



Belediye Kültür Merkezinde yapılan toplantıda Bakan Eroğlu ve Yılmaz'a, AK Parti Elazığ milletvekilleri Ömer Serdar, Tahir Öztürk, Ejder Açıkkapı, Metin Bulut, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ve AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze eşlik etti.



Kahraman şehit Fethi Sekin'in İzmir'de büyük bir felaketi önlediğini belirten Bakan Eroğlu, "Fethi Sekin kardeşimiz, beylik tabancasıyla, kalaşnikoflu hainlere karşı göğsünü siper etti. Bizde onun cenaze merasimi için Elazığ'a geldik. Allah gani gani rahmet eylesin. Başta Baskil, Elazığ ve milletimizin başı sağ olsun. Şehitler ölmez. Cenab-ı Allah ayeti kelimesinde 'Siz Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Onlar diridir fakat siz onları sezemezsiniz' diyor. Şu an şehidimiz aramızda bize tebessüm ediyor" dedi.



AK Parti Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katılmasının 2 maksadı olduğunu dile getiren Bakanı Eroğlu, "Birinci maksadım sizlere teşekkür etmek için geldim. 1 Kasım seçimlerinde Elazığ kendine yakışanı gösterdi. Elazığ yüzde 68 oranıyla destan yazdı. Bugün hükümetimiz ve devletimiz dimdik ayaktaysa bunlar dünyanın en büyük organizasyonu olan AK Parti'nin sayesindedir. Bunda da Elazığ'ın muazzam bir rolü var. İkinci teşekkürüm ise 15 Temmuz'a baktığım zaman bütün Elazığlılar birlik, beraberlik, kardeşlik içinde darbeye bir darbe vurmak için hepsinin meydanlarda olmasıydı" şeklinde konuştu.



"15 Temmuz dünya tarihine kahramanlık destanı olarak geçti"



Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini de vurgulayan Eroğlu, şunları kaydetti:



"Hainler önce Türkiye'nin önünü kesmek istediler. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 12 yılda hayal edilmeyecek muazzam gelişmeler yaşandı. Bu yapılanları kimse hayal edemezdi ama bunlar gerçekleşti. 14 Mayıs 2013'te özellikle İMF' ye borç ödenince Türkiye gelişmeye başladı ve hainler bunun önünü nasıl keseriz dedi. Türkiye'nin önünü kesmek isteyen bazı düşman devletler tarafından PKK, PYD, DEAŞ, DHPK-C ve o yetmiyormuş gibi 15 Temmuz'da hain FETÖ terör örgütünün teşebbüsüyle bir darbe girişimi oldu. Allah bütün milletimizden razı olsun. Milletimizin kahramanlığı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayeti sayesinde bu hain darbe girişimi tamamen bastırıldı. Bana göre bu darbe teşebbüsü değil, Türkiye'yi bölmek, parçalamak teşebbüsüydü. O hainlerin bir hesabı varsa Cenab-ı Allah'ında bir hesabı var. Bu millet 15 Temmuz'da tankların önüne yatması, silahların önüne göğsünü siper etmesi neticesinde bu destan sadece Türk tarihine değil, dünya tarihine bir kahramanlık destanı olarak geçti."



"Fırat Kalkanı Operasyonu'nda El- Bab'ı da geçeceğiz"



Türkiye terörü bitirme konusunda kararlı olduğunu aktaran Eroğlu, "Biz her bakanlar kurulunda önceliğimiz terör oldu. Şuanda Fırat Kalkanı Operasyonu'nu başarılı görüyorum. Bazı ülkeler,'Bunlar nasıl gider' diye bize şaşırdı. Diyorlar ki 20 kilometreyi geçmeyin. El-Bab'ı da geçeceğiz. Çünkü Türkiye'nin güvenliği için buraların mutlaka terör örgütlerinden temizlenmesi şarttır. Devletimiz ve hükümetimiz, en son terörist etkisiz hale getirilene kadar mücadele etme konusunda kararlıdır. Çünkü şanlı bayrağımız ilelebet topraklarımızda dalgalanacak ve minarelerimizde ezanlar ilelebet okunacaktır" ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük bir hedefi olduğunu söyleyen Bakan Eroğlu, "Allah nasip ederse Türkiye'yi 2023 yılında 10 büyük ekonomiye taşıyacağız. Bir takım hainler darbe girişiminden sonra Türkiye'nin ekonomisini bozmak için gayret ediyorlar ama Türkiye'nin ekonomisi sapasağlam. Allah nasip ederse 2017 yılı 2016 yılından daha güzel olacak. O zaman hedef 2023'e Türkiye hazır diyoruz" diye konuştu.



"Kahramanlar olduğu sürece bu millet dimdik ayakta kalmaya devam edecek"



Fethi Sekin'in şehit olarak birçok canı kurtardığını dile getiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise, "Fethi Sekin kardeşimiz büyük bir katliama engel oldu. Kahramanca görevini yerine getirdi. Onun gibi kahramanlar olduğu sürece bu millet, bu devlet dimdik ayakta kalmaya devam edecek. Terör olaylarını yapanlar, arkasındaki zihniyetler kardeşliğimize darbe vurmaya, birliğimize, beraberliğimize zarar vermeye çalışıyorlar. Terör örgütleri kardeşliğimize zarar vermeye çalıştıkça biz daha fazla kardeşliğimizi yücelteceğiz. Ülkemiz son zamanlarda çok önemli değişimlerin dönüşümlerin yaşandığı bir dönemden geçiyor. Bunlar önemli değişimlerdir. Türkiye inşallah bu sıkıntılı günlerde daha güçlü bir devlet daha güçlü bir yönetim oluşturma adına bir mesafe kaydedecektir" ifadelerini kullandı.



"Anayasa görüşmeleri pazartesi başlayacak"



Anayasa değişikliği hakkında da bilgi veren Cevdet Yılmaz, "Pazartesiden itibaren 316 AK Parti milletvekilimizin imzası ile meclise giden anayasa paketimiz görüşülmeye başlanacak. Komisyonda görüşmeler tamamlandı. 21 madde olarak komisyona teklif edildi. Orada bazı değişiklerde yapıldı. Ayrıca doğuştan Türk vatandaşı olma diye bir madde vardı oda değişti. Türk vatandaşı olma şeklinde değişme oldu. Başka değişiklerle birlikte 21 maddelik paketimiz 18 madde halinde genel kurula inmiş oldu. Pazartesiden itibaren de inşallah genel kurulumuz ile genel görüşmeler başlayacak. Demokrat parti döneminde hatırlarsanız yeter söz milletindir diye bir kavram vardı. Biz AK Parti döneminde bunu bir adım daha ileri taşıdık. Yeter kara milletindir. Sonuçta bizler milletvekili olarak milletin vekilleriyiz. Vekaleten bir karar veriyoruz. Asıl olan milletin bizzat kendisidir. Esas kararı vermesi gereken milletimizdir. Dolayısı ile inşallah bu paketimiz milletimizin huzuruna gelecek ve son sözü son kararı millet verecektir. Anayasa değişikliği için meclisimizde 330'un üzerinde bir oy gerekiyor" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ