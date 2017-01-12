Bakan Eroğlu: "Türkiye'nin Önünü Kesmek İsteyen Çok"

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 2017 yılının ekonomik krize karşı hamle yılı olduğunu ve lokomotif görevi üstlenmesi için kamu yatırımlarında artışa gidildiğini belirterek, "Türkiye'nin önünü kesmek isteyen çok. Terör örgütlerini besliyorlar ve beslemeye devam ediyorlar, gözümüzün içine baka baka yalan söylüyorlar. Ama Allah'a şükür bu millet dimdik ayakta" dedi.



Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Yönetim Kurulu, Meclis ve Komite üyeleriyle birlikte Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyarette ülke gündemine ilişkin konulara değinen ATO Başkanı Baran, Türkiye'nin içeride ve dışarıda terör sorunu yaşarken bir yandan da ekonomik taarruzla karşı karşıya kaldığını söyledi. Türkiye'nin FETÖ terörü başta olmak üzere terör sınavını başarıyla verdiğini kaydeden Bakan Eroğlu, "Terör örgütleri saldırdıkça biz birbirimize kenetleniyoruz" ifadelerini kullandı.



ATO olarak marka bilinci geliştirmek için Marka Festivali yaptıklarını anlatan Baran, Ankara'nın ekonomik ve sosyal gelişimine yönelik uygulamaya koyacakları projeler hakkında bilgi verdi. Baran, Nefes Kredisi ile Ankara tüccarına 1 milyar liralık bir kredi imkanı sağladıklarını anlattı. Ankara'nın sağlık, kongre ve fuar turizminde ve savunma sanayi alanında gelişmesi için yurt dışına doğrudan uçuşların önemine dikkat çeken Baran, "Esenboğa'dan yurt dışına doğrudan ulaşım sadece yolcuları taşımakla kalmayacak, Ankara'yı da değerleriyle markalaşmış destinasyonlar arasına sokacaktır" dedi.



Baran, Ankara Ticaret Odası olarak sadece ekonomik alanda değil her alanda üyelerin, şehrin ve ülkenin gelişimi için çalıştıklarını belirterek, "Ankara'mıza katkı sağlamak, üyelerimize kalıcı bir hediye vermek, gelecek nesillerimize güzel bir miras bırakmak ve çevremizi güzelleştirmek istiyoruz. Üyelerimiz adına ve onlar için ağaç dikmek istiyoruz. Bunun için bize Ankara sınırı içinde bir yer gösterilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.



"Türkiye'nin önünü kesmek isteyen çok"



Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da Baran'ın talebine sıcak baktıklarını belirterek, "Orman Genel Müdürlüğü ile görüşelim. Talebinizi değerlendirelim" dedi.



Bakan Eroğlu, 2017 yılının ekonomik krize karşı hamle yılı olduğunu ve lokomotif görevi üstlenmesi için kamu yatırımlarında artışa gidildiğini belirterek, "Türkiye'nin önünü kesmek isteyen çok. Terör örgütlerini besliyorlar ve beslemeye devam ediyorlar, gözümüzün içine baka baka yalan söylüyorlar. Ama Allah'a şükür bu millet dimdik ayakta" diye konuştu.



ATO heyetinin Bakan Eroğlu'nu ziyaretinde ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'a Yönetim Kurulu Başkanvekilleri Mustafa Deryal ve Mehmet Aypek, Yönetim Kurulu Üyeleri Musa Beşparmak, Kemal Gazioğlu, Faruk Köylüoğlu, Selahattin Karaoğlan, Meclis Üyeleri Sadık Ekinci, Seçim Aydın ile Komite Üyesi Faruk Özden Oğultürk eşlik etti. - ANKARA