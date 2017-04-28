Bakan Eroğlu: Orman Yangını Hazırlıkları Tamam

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, geçen yıl orman yangınlarına karşı verilen mücadelede Türkiye'nin Akdeniz ülkeleri arasında en başarılı ülke olduğunu belirterek, "Hazırlıklarımız tamam. Yangınların başlıca nedeni araçlardan atılan sigara izmariti, vatandaşlar duyarlı olsun" dedi.



Bakan Veysel Eroğlu, memleketi Afyonkarahisar'da partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Burada 16 Nisan'daki referandum sonucunu değerlendiren Bakan Eroğlu, hükümet olarak milleti kucaklamaya devam edeceklerini söyledi. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) referandum sonucunu resmen açıkladığını ve tartışmaların sona erdiğini belirten Bakan Eroğlu, "25 milyon 157 bin 463 seçmen 'evet' 23 milyon 779 bin 141 seçmen de 'hayır' oyu kullandı. Burada her şey bitmiştir, milletimiz kararını vermiştir. Hükümet olarak milletimizin kararına saygımız var. 'Evet' verenler de 'Hayır' verenler de başımızın tacıdır. Hiç kimse yanlış anlamasın, neticede halkımız demokratik hakkını kullanmıştır" dedi.



Halk oylamasının bitmesiyle birlikte yeni bir dönem başladığını, hiç kimsenin asla mağdur olmayacağını kaydeden Bakan Veysel Eroğlu, "Ayrıştırma yok, birleştirme, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi pekiştirme var. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız da ifade ettiği gibi; 'hayır' oyları da 'evet' oyları kadar değerlidir bizim için. Çünkü demokrasinin gereği budur. Yüzde 100 'evet' çıkması da mümkün değil. Bu yüzden herkesin görüşüne saygımız var, düşüncesine saygımız var" diye konuştu.



ORMAN YANGINLARINA HAZIRIZ



Bakan Veysel Eroğlu, orman yangınlarına karşı yaptıkları hazırlıklar hakkında da bilgi verdi. Yeni dönem için tüm hazırlıkların yapıldığına işaret eden Bakan Eroğlu, "Helikopter ve yangın uçakları konusunda hazırlıklar yapıldı. Eksik olan birtakım arazöz, tanker ve iş makinelerini tamamladık. Çok sıkı takip ediyorum. Şu anda yangınla mücadelede 5 yeni uçak hazır ve 6 yeni helikopter aldık. 24 sulama helikopterimiz var. 1000 arazözümüz var. 550 ilk müdahale aracı aldık. Bunlar meteorolojinin uyarılarına, ikazlarına göre bölgelere konuşlanıyor. 2 bin 372 iş makinesi ve 18 bin personelle Allah'a şükür hazırız" diye konuştu.



'ARAÇTAN ATILAN SİGARALAR YANGINA NEDEN OLUYOR'



Yangınla mücadelede, yangına müdahaleden daha çok yangın öncesi alınan önlem ve tedbirlerin önemli olduğunu belirten Bakan Eroğlu, özellikle piknik yapan vatandaşların ve araçlardan söndürülmeden atılan sigaranın büyük ölçüde yangınlara sebep olduğunu söyledi.



Vatandaşlardan yangınlara karşı titiz olmalarını beklediklerini kaydeden Bakan Eroğlu, "Vatandaşlarımıza büyük görevler düşüyor. Mühim olan yangını önleyici tedbirler almak" dedi.



Bakan Eroğlu, geçen yıl orman yangınlarına karşı verilen mücadelede Türkiye'nin Akdeniz ülkeleri arasında en başarılı ülke olduğunu belirtti. Bakan Eroğlu, konuşmasının ardından partisinin il yönetimiyle bir araya geldi. - Afyonkarahisar