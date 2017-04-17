Bakan Eroğlu'nun Memleketi Referandumda "Evet" Dedi

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun memleketi olan Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde referandum da çıkan "evet" ve "hayır" oylarının oranı belli oldu.



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halk oylamasına geçiş için dün yapılan halk oylamasında Bakan Eroğlu'nun memleketi Şuhut ilçesinde Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kesin olmayan sonuçlarına göre "evet" oyu daha fazla çıktı. 27 bin 621 kayıtlı seçmenin olduğu Şuhut da, 25 bin 170 seçmen sandığa giderek iradesini ortaya koydu. Bunlardan 16 bin 803'ü referandum da "evet" derken, 7 bin 713'ü ise "hayır" oyu kullandı. İlçede ayrıca 654 seçmenin oyu ise geçersiz sayıldı.



Öte yandan, Bakan Eroğlu'nun Şuhut ilçesi Kurtuluş İlkokulunda oy kullandığı 1022 numaralı sandıkta ise toplam 407 seçmenden 370'i oy kullanırken, 206'sı "evet", 152'si ise "hayır" oyu kullanmıştı. Diğer bir anlamı ile Bakan Eroğlu'nun oy kullandığı sandıktan "evet" çıktı. - AFYONKARAHİSAR