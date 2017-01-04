Bakan Eroğlu'ndan Mersin'deki Sel Felaketiyle İlgili Açıklama Açıklaması

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Mersin'deki sel felaketi ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Mersin'de, Büyükşehrin yapması gereken bazı altyapı çalışmaları yapılmamış, hatta bazı derelerin üzeri kapatılmış. Şimdi devletimizin bütün imkanları ile gerekli bütün tedbirler alındı" dedi.



Bakan Erolu, beraberinde Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı ile geldiği Afyonkarahisar'da, Devlet Hastanesine tedavi için gelen Yemenli hastaları ziyaret etti. Hastaları yattıkları odalarda ziyaret eden Bakan Avcı ve Bakan Eroğlu, ardından hastane yönetiminde bilgi aldılar.



Ziyaretin ardından bir açıklamada bulunan Bakan Avcı, Türkiye'nin dünyanın bir çok yerindeki hassasiyetini Yemenli hastalara karşı da gösterdiğini belirterek, "Afyon'da, Yemen'de çatışmalarda yaralanmış olan sivillerin tedavisi ile ilgili süreç için hastaneye geldik ve hastalarımızı ziyaret ettik. Türkiye pek çok başka yerde olduğu gibi Yemen'de de aynı hassasiyetlerle kendisine yakışanı yapıyor. Ben özellikle hastane yönetimine bu süreçte görev alan bütün sivil toplum örgütlerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.



"Giden canlar var esasen onlar yüreğimizi yakıyor"



Ziyaretin sonunda basın mensuplarının soruları üzerine Mersin'deki sel felaketi ile hava durumu hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Eroğlu ise önce Mersin'deki sel faciasına değindi. Bakan Eroğlu, "Mersin'de, Büyükşehrin yapması gereken bazı altyapı çalışmaları yapılmamış hatta bazı derelerin üzeri kapatılmış. Bundan dolayı ama çok aşırı bir yağış vardı, görüşmemiş bir yağış vardı. Ama şimdi bütün ekipler devletimizin bütün imkanları, hatta Kalkınma Bakanımız Mersin Milletvekili oradaydı gerekli bütün tedbirler alındı. Tabi mala gelen zararı telafi ederiz, ama giden canlar var esasen onlar yüreğimizi yakıyor. İnşallah biz de bütün Bakanlıklar olarak bu tür sel baskınlarındaki can ve mal kaybını azaltmak için gereken her şeyi yapıyoruz. Ekiplerimiz tamamen orada çalışıyor. Ben geçmiş olsun diliyorum" diye konuştu.



Bakan Eroğlu'ndan meteorolojik değerlendirme



Bakan Eroğlu, sorular üzerine Türkiye için genel bir meteorolojik değerlendirmede bulunarak şunlara söyledi:



"Aşağı yukarı perşembe gününden itibaren kar yağışı bütün Ege ve İç Anadolu Bölgesini kaplıyor. Özellikle perşembe gününden itibaren kar başlıyor, bölge bölge değişik, doğudan batıya doğru, batıdan doğuya doğru tüm Türkiye'de bir yağış var. Ama bu yağışların faydası olacak inşallah. Çünkü geçtiğimiz aylarda yağış miktarı biraz düşüktü inşallah telafi edilecek." - AFYONKARAHİSAR